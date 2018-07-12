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Саратовчанку осудили за невыплату алиментов на содержание троих детей
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Саратовчанку осудили за невыплату алиментов на содержание троих детей 

САРАТОВ24 8 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Жительницу Саратова признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 157 Уголовного кодекса «неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно». Об этом сообщает областная прокуратура. По данным ведомства, 36-летняя женщина по решению суда была обязана выплачивать алименты на содержание троих несовершеннолетних детей в возрасте 14, 12 и 8 лет до их совершеннолетия.
"Однако подсудимая, будучи ранее подвергнутой административному наказанию по части первой статьи 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях «неуплата родителем без уважительных причин по решению суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка», зная об обязанности выплачивать алименты на содержание несовершеннолетних детей, умышленно, без уважительных причин каких-либо денежных средств в счет уплаты алиментов не перечисляла", — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.
В итоге общая сумма задолженности составила более 58 тысяч рублей. Суд назначил женщине наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 5% в доход государства.
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