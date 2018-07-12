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Житель Кузбасса получил 1,5 года колонии за «воспитание» сына шлангом
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Житель Кузбасса получил 1,5 года колонии за «воспитание» сына шлангом 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 12 июл — РИА Новости. Суд в Кемеровской области приговорил к полутора годам лишения свободы 34-летнего жителя Промышленновского района за систематическое избиение 11-летнего сына резиновым шлангом, сообщает Следственный комитет РФ.
"Обвиняемый в течение длительного времени причинял 11-летнему сыну физические и психические страдания, избивая его резиновым шлангом. Отец разработал целую систему наказания сына. Например, за двойку ребенок должен был получить 10 ударов шлангом", — говорится в сообщении.
Позже, как выяснили правоохранители, мальчик, получив двойку за поведение и понимая, что его ждёт наказание, решил не идти домой. Ребёнка искали всем районом, включая учителей и директора школы. Последний и нашёл его на улице. Мальчик пояснил директору, почему не пришёл домой, тогда ребёнка сразу изолировали от отца.
Отмечается, что в настоящее время мальчик проживает с матерью в Кемерово.
"Осужденный в период избиения сына проживал с сожительницей и двумя ее детьми, в отношении которых он преступления не совершал. Сожительница не обращала внимания на то, как воспитывает мужчина родного сына, не заступалась за мальчика", — отмечают в СК.
Как уточняет следствие, суд признал мужчину виновным по статье «истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица» и приговорил к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
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