Развиваем крупную моторику

Мы часто слышим о необходимости развития мелкой моторики у детей, но давайте не забывать о том, что также необходимо развитие крупной моторики (это движения тела, рук и ног). Крупная моторика — это своеобразная основа, на которую по мере взросления накладываются движения мелкой моторики.

Двигательные затруднения (малоразвитость крупной моторики) у детей могут препятствовать: нормальному речевому развитию, затруднять передвижения в пространстве, активным действиям с различными предметами и инструментами, освоению навыков письма и чтения. В результате двигательных расстройств у детей может нарушаться мотивация к играм и любой другой деятельности. А ведь игра является ведущим типом деятельности в детском возрасте!

Исходя из этого, в отделении социальной реабилитации детей-инвалидов проходят игровые занятия на развитие крупной моторики у детей. Двигательные упражнения формируют образ собственного тела ребенка, что помогает лучше осознавать себя, управлять своим телом и поведением, а также легче ориентироваться в пространстве.

Дети, по мере возможности, стараются выполнять все задания, а самое важное, что они это делают на эмоциональном подъёме.