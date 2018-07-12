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Развиваем крупную моторику
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Развиваем крупную моторику 

Управа района Ново-Переделкино города Москвы 8 часов назад
Фото: Управа района Ново-Переделкино города Москвы
Мы часто слышим о необходимости развития мелкой моторики у детей, но давайте не забывать о том, что также необходимо развитие крупной моторики (это движения тела, рук и ног). Крупная моторика — это своеобразная основа, на которую по мере взросления накладываются движения мелкой моторики.
Двигательные затруднения (малоразвитость крупной моторики) у детей могут препятствовать: нормальному речевому развитию, затруднять передвижения в пространстве, активным действиям с различными предметами и инструментами, освоению навыков письма и чтения. В результате двигательных расстройств у детей может нарушаться мотивация к играм и любой другой деятельности. А ведь игра является ведущим типом деятельности в детском возрасте!
Исходя из этого, в отделении социальной реабилитации детей-инвалидов проходят игровые занятия на развитие крупной моторики у детей. Двигательные упражнения формируют образ собственного тела ребенка, что помогает лучше осознавать себя, управлять своим телом и поведением, а также легче ориентироваться в пространстве.
Дети, по мере возможности, стараются выполнять все задания, а самое важное, что они это делают на эмоциональном подъёме.
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