Девочки, не ходящие в школу, нанесли вред мировой экономике

Всемирный банк оценил потери мировой экономики от недостаточного образования девочек. Так, по его данным, более 130 миллионов девочек в возрасте от 6 до 17 лет по всему миру не ходят в школу. 89% девочек заканчивают только начальную школу, 77% имеют среднее образование. При этом в самых бедных странах лишь две трети девочек заканчиваются начальную школу. Среднее образование имеют лишь треть девочек.

В то же время, как считают эксперты банка, если бы каждая девочка в мире получила полное образование, то получала бы достойный заработок. И это бы ежегодно давало мировой экономики от 15 до 30 триллионов долларов.

Эксперты банка указывают на то, что при наличии полного образования возрастает качество жизни по всем параметрам.