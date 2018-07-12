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Девочки, не ходящие в школу, нанесли вред мировой экономике
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Девочки, не ходящие в школу, нанесли вред мировой экономике 

Российская Газета 8 часов назад
Фото: Российская Газета
Всемирный банк оценил потери мировой экономики от недостаточного образования девочек. Так, по его данным, более 130 миллионов девочек в возрасте от 6 до 17 лет по всему миру не ходят в школу. 89% девочек заканчивают только начальную школу, 77% имеют среднее образование. При этом в самых бедных странах лишь две трети девочек заканчиваются начальную школу. Среднее образование имеют лишь треть девочек.
В то же время, как считают эксперты банка, если бы каждая девочка в мире получила полное образование, то получала бы достойный заработок. И это бы ежегодно давало мировой экономики от 15 до 30 триллионов долларов.
Эксперты банка указывают на то, что при наличии полного образования возрастает качество жизни по всем параметрам.
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