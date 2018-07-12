Звезду Голливуда раскритиковли за поцелуй сына в губы 

Могут ли родители целовать маленьких детей прямо в губы? Актриса Джессика Биль подарила такой поцелуй своему трехлетнему сыну, чем вызвала бурный гнев в социальных сетях. Каждая мама любит своего ребенка и проявляет к нему самые нежные чувства, включая объятия и поцелуи. Тем удивительней гнев многих пользователей интернета, которые обрушились с резкой критикой на актрису Джессику Биль, которая поцеловала своего 3-летнего сына Сайласа от мужа певца Джастина Тимберлейка. Причиной этого гнева стал вовсе не сам поцелуй, а то, что Джессика чмокнула сына прямо в губы. Она поместила этот снимок в Instagram, и фотография, сделанная в Париже, собрала более 1,4 млн «лайков» и 6 000 комментариев. Причём далеко не все эти комментарии были под настроение фотографии такими же нежными и «розовыми». «По моему мнению, — пишет один из пользователей интернета, — это очень странный поцелуй не только для маленького ребёнка, но и для любого человека, с кем вы не состоите в романтических отношениях». «Такие же чувства вызывает у меня собака, которая лижет лицо хозяина, — пишет другой пользователь. — Кроме того, если у мальчика такие длинные волосы, то совершенно очевидно, что его мама хотела иметь девочку. То же самое было и у сына Селин Дион». Впрочем, не все комментарии были столь негативными, и многие отметили, что Джессика Биль действительно любит своего мальчика, а в этом поцелуе нет ничего страшного. «Моему сыну уже 7 лет, и он всё ещё требует от меня поцелуев в губы, — написала одна пользовательница. — И в этом нет абсолютно ничего необычного». Ранее точно такой же критике подверглись Дэвид и Виктория Бекхэм, которые целовали в губы свою дочь Харпер. И если поцелуй мамы с дочкой воспринимался относительно нормально, то поцелуй в губы от Дэвида Бекхэма вызвал резкую негативную реакцию у некоторых пользователей интернета. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
ФОТО ДЖЕССИКИ БИЛЬ