Ещё
В Онеге дети не смогли спасти тонущего мальчика
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Онеге дети не смогли спасти тонущего мальчика 

АиФ Архангельск 6 часов назад
Фото: АиФ Архангельск
11 июля в Онеге утонул десятилетний мальчик.
По информации Следственного комитета Архангельской области, трагедия произошла вечером, в районе онежского речного порта.
Компания детей купалась в реке на мелководье, но одного из них стало уносить течением на глубину. Мальчик не умел плавать и стал тонуть. Друзья пытались ему помочь, но в итоге он погиб.
В данный момент областными Следственными органами СК РФ по Архангельской области проводится доследственная проверка.
С начала 2018 года на водоёмах Поморья погиб 31 человек, в том числе 8 детей.
АиФ Архангельск: последние новости
Более 5 тысяч малышей появилось на свет в Архангельской области в 2018 году С начала года в Поморье утонул 31 человек Какую пользу может принести скандинавская ходьба?
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет57
Альфа-самка: горе-пикапщицы учат соблазнять мужчин2
«Я таскала своего парня на футбол как охрану»3
Британка пошла в туалет и внезапно родила близнецов2
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»46
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение