В Онеге дети не смогли спасти тонущего мальчика

11 июля в Онеге утонул десятилетний мальчик.

По информации Следственного комитета Архангельской области, трагедия произошла вечером, в районе онежского речного порта.

Компания детей купалась в реке на мелководье, но одного из них стало уносить течением на глубину. Мальчик не умел плавать и стал тонуть. Друзья пытались ему помочь, но в итоге он погиб.

В данный момент областными Следственными органами СК РФ по Архангельской области проводится доследственная проверка.

С начала 2018 года на водоёмах Поморья погиб 31 человек, в том числе 8 детей.