Бросили на авось. Оставленный в закрытом автомобиле младенец в попал в сеть

На пляже в Приморье отдыхающие обружили младенца, закрытого в полном одиночестве в автомобиле. Что вообще делать в подобных случаях? Скорая и полиция выразили готовность помочь, если есть угроза здоровью и жизни ребёнка. Проблема острая для всей России. Пока в Приморье тяжёлых последствий закрытых в душных машинах детей не зафиксировано. Будем ждать, пока не грянет гром?

По неосторожности…

— Ребёнок, один в закрытом автомобиле на пляже, проснулся, и минут 20 разрывался в слёзы, — отметил пользователь соцсетей. — Оставили «мелкого» и ушли.

Реакция последовала. Люди советовали сообщить о легкомысленном поступке родителей в правоохранительные органы , чтобы их привлекли к ответственности. Есть две законотворческие нормы, запрещающие закрывать в машине несовершеннолетних. С июля 2017 г. в п. 12.8 ПДД добавлен абзац о том, что запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребёнка в возрасте младше семи лет в отсутствие совершеннолетнего лица. Штрафы при этом минимальные — от 500 рублей.

Альтернатива — ответственность по УК РФ по ст. 125 «Оставление в опасности». Здесь и штрафы в десятки раз выше, и реальные сроки заключения. Впрочем, если ребёнок находится на волоске от гибели — разве не кощунство штрафами пугать?

Трагический случай произошёл в Ростове этим летом. Родители оставили в машине троих детей на несколько часов. Двое задохнулись. В другом городе России автомобиль уехал с младенцем на эвакуаторе, мать успела к ребёнку вовремя. Сообщается о детях, задохнувшихся в ремнях безопасности, в загоревшихся салонах авто. Заведены уголовные дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Выбить стёкла

— Ситуации чреваты тепловым ударом, в закрытом пространстве при отсутствии вентиляции может резко снизиться содержание в крови кислорода, — говорит врач-реаниматолог центра «Медицина катастроф» Наиль Девликанов. — Это серьёзные вещи, тем более, если ребёнок, слабый, с хроническими заболеваниями или пороками развития. Может сильно повыситься температура или случатся судороги, потеря сознания, снизится давление. Опасное состояние наступает за короткий промежуток времени. Если у взрослых нет головы, пусть поставят эксперимент на себе, закрывшись в жаркой машине. Учитывая, что у детского организма узкие границы приспособляемости. Высокие влажность и температура — сильнейшие негативные факторы.

— При любом подозрении об угрозе жизни человека, тем более ребёнка, вызывать профессиональную помощь необходимо, — ответил главный врач Скорой медицинской помощи Владивостока Дмитрий Чурилов

В полиции подтвердили, что они реагируют на подобные вызовы. А сознательные граждане, звоня 02 или 03, порой горько ошибаются. Ребёнок может сладко спать в машине или просто померещилось. У нас многое выливается из крайности в крайность.

— Вы-то стекла выбьете, потом будете отвечать, — заметил водитель со стажем Владимир Мельников . — Окажется, что ребёнок прекрасно себя чувствовал, а вы покусились на частную собственность.

— Я бы выбил стекло и не смотрел, как плачет ребенок, — прокомментировал происшествие на пляже житель Приморья. — Если нужно, готов возместить ущерб, но ребёнка не оставил бы!

— Просто закон не учитывает все нюансы, — высказалась многодетная мама Светлана. — Я могу оставить детей в машине на пять минут, забежав в магазин. У всех есть телефоны, окна при этом открыты, детям проинструктированы. А те родители, кто бросает надолго, трудно сказать, что с ними происходит. Не думают о последствиях или пребывают в неадекватном состоянии.

КСТАТИ

В прошлом году жителей Владивостока потрясла новость об экстравагантной маме, которая вывешивала грудничка в сетке за окно. «Прогулка» над карнизом могла стоить жизни — сетка сорваться, ребенок получить тепловой удар. Родители ничего шокирующего в этом не видели. Папа даже хвастался ноу-хау. После реакции полиции, болтающегося из окна малыша в авоське видеть перестали.