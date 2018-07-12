Пропавшую 11-летнюю школьницу из Тутаева нашли в Ярославле

Пропавшую 11-летнюю Марину Козловскую нашли в Ярославле. Девочка сама приехала в областную столицу из Тутаева.

Она ушла из дома в среду, 11 июля. На поиски ребенка вышли волонтеры организации Ярспас и полицейские. К ним поступила информация, что девочка может быть в Ярославле. Правоохранители обыскали торговые центры, Волжскую набережную, парк аттракционов на Даманском острове, а также территорию около колеса обозрения.

В результате девочку обнаружили в Дзержинском районе. С ней все в порядке. Не сообщается, почему ребенок ушел из дома и был в Брагино.