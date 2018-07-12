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Пропавшую 11-летнюю школьницу из Тутаева нашли в Ярославле
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Пропавшую 11-летнюю школьницу из Тутаева нашли в Ярославле 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Пропавшую 11-летнюю Марину Козловскую нашли в Ярославле. Девочка сама приехала в областную столицу из Тутаева.
Она ушла из дома в среду, 11 июля. На поиски ребенка вышли волонтеры организации Ярспас и полицейские. К ним поступила информация, что девочка может быть в Ярославле. Правоохранители обыскали торговые центры, Волжскую набережную, парк аттракционов на Даманском острове, а также территорию около колеса обозрения.
В результате девочку обнаружили в Дзержинском районе. С ней все в порядке. Не сообщается, почему ребенок ушел из дома и был в Брагино.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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