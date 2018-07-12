Потерял равновесие: в Ростове маленький мальчик выпал из окна 

Ребенок умер в больнице
В донской столице накануне произошла трагедия. Трехлетний ребенок выпал из окна и разбился. Об этом сообщает Следственный комитет России по Ростовской области. — 11 июля мальчик, оставшись в квартире без присмотра матери, вышел в тамбур и влез на стул, стоявший под окном. Ребенок потерял равновесие и упал вниз с пятого этажа, — уточнили в пресс-службе комитета. Мальчик скончался в больнице в этот же день. По информации следственного комитета, летом увеличивается количество подобных инцидентов. Обычно это происходит, потому что дети опираются на москитную сетку. — Такая конструкция — непрочная и не выдерживает какого-либо давления. По сути, она является преградой только для насекомых, — добавили в пресс-службе СК. Чтобы избежать трагедии, не оставляйте детей без присмотра, особенно рядом с открытыми окнами.