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Ростовские следователи занялись расследованием гибели малолетнего ребенка
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Ростовские следователи занялись расследованием гибели малолетнего ребенка 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
В Ростове‐на‐Дону сотрудники следственного комитета выясняют обстоятельства гибели малолетнего ребенка. Мальчик выпал из окна квартиры. Об этом сообщили в следственном комитете по Ростовской области.
По данным ведомства, трагедия произошла 11 июля. Трехлетний мальчик находился дома без присмотра. Он самостоятельно вышел в тамбур, залез на стул, стоящий перед открытым окном, и упал с пятого этажа, так как потерял равновесие.
Ребенка госпитализировали, однако спасти его смогли. От полученных травм мальчик скончался.
Следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
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