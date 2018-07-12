Ростовские следователи занялись расследованием гибели малолетнего ребенка

В Ростове‐на‐Дону сотрудники следственного комитета выясняют обстоятельства гибели малолетнего ребенка. Мальчик выпал из окна квартиры. Об этом сообщили в следственном комитете по Ростовской области.

По данным ведомства, трагедия произошла 11 июля. Трехлетний мальчик находился дома без присмотра. Он самостоятельно вышел в тамбур, залез на стул, стоящий перед открытым окном, и упал с пятого этажа, так как потерял равновесие.

Ребенка госпитализировали, однако спасти его смогли. От полученных травм мальчик скончался.

Следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.