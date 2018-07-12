Мама Селены Гомес выложила архивное видео

Родители знаменитостей часто делятся их архивными снимками и видео. Например, вчера мама Селены Гомес (Selena), Мэнди Тифи (Mandy), разместила в видео, на котором малышка — Селена разговаривает с ней по телефону.

«Эта бойкая, независимая леди-босс — огромная часть моего сердца — мой первенец. Грейси (ее сводная) точно такая же. Дьяволицы», — подписала Мэнди в социальной сети.

Девочка рассказывала маме, как прошёл её день, интересовалась тем же у неё и пожаловалась, какое сложное задание дал им учитель. Девочка говорила, что сделает все сама, но все же надеется на помощь мамы. А сейчас Селена — взрослая и самостоятельная девушка. Когда они с сестрой успели вырасти, Мэнди не понимает.

«Мои дочери уже родились лидерами. Но, почему они так быстро растут? Эти миленькие глазки и большие ресницы», — написала Тифи.