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Мама Селены Гомес выложила архивное видео
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Мама Селены Гомес выложила архивное видео 

Popcake.tv 7 часов назад
Фото: Popcake.tv
Родители знаменитостей часто делятся их архивными снимками и видео. Например, вчера мама Селены Гомес (Selena), Мэнди Тифи (Mandy), разместила в видео, на котором малышка — Селена разговаривает с ней по телефону.
«Эта бойкая, независимая леди-босс — огромная часть моего сердца — мой первенец. Грейси (ее сводная) точно такая же. Дьяволицы», — подписала Мэнди в социальной сети.
Девочка рассказывала маме, как прошёл её день, интересовалась тем же у неё и пожаловалась, какое сложное задание дал им учитель. Девочка говорила, что сделает все сама, но все же надеется на помощь мамы. А сейчас Селена — взрослая и самостоятельная девушка. Когда они с сестрой успели вырасти, Мэнди не понимает.
«Мои дочери уже родились лидерами. Но, почему они так быстро растут? Эти миленькие глазки и большие ресницы», — написала Тифи.
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