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Видео дня: 5-летняя большеглазая Селена Гомес отчитывает маму по телефону
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Видео дня: 5-летняя большеглазая Селена Гомес отчитывает маму по телефону 

WMJ.ru 4 часа назад
Фото: WMJ.ru
Звезды когда-то тоже были маленькими — не исключение и одна из самых крутых величин мирового шоу-бизнеса Селена Гомес.
Видео, сделанное 20 лет назад, опубликовала у себя в Instagram мама певицы Мэнди Тифи. В ролике крошечная Селена Гомес звонит матери на работу, чтобы рассказать, как прошел ее день в школе, а также грозно говорит, что сделает домашнюю работу сама, а после выражает уверенность, что мама должна ей помочь. Очень трогательно!
— хвалит дочь и ее сводную сестру 42-летняя Мэнди.
— сентиментально пишет мама Селены Гомес. А у тебя сохранились детские видеозаписи?
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Фото:Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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