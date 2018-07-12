Видео дня: 5-летняя большеглазая Селена Гомес отчитывает маму по телефону

Звезды когда-то тоже были маленькими — не исключение и одна из самых крутых величин мирового шоу-бизнеса Селена Гомес.

Видео, сделанное 20 лет назад, опубликовала у себя в Instagram мама певицы Мэнди Тифи. В ролике крошечная Селена Гомес звонит матери на работу, чтобы рассказать, как прошел ее день в школе, а также грозно говорит, что сделает домашнюю работу сама, а после выражает уверенность, что мама должна ей помочь. Очень трогательно!

— хвалит дочь и ее сводную сестру 42-летняя Мэнди.

— сентиментально пишет мама Селены Гомес. А у тебя сохранились детские видеозаписи?

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Фото:Instagram