СК убедил мать отдать пострадавшего ребёнка на лечение

Жительница Горячего Ключа отказывалась везти своего парализованного ребёнка, которого ранее сбила машина, на лечение в Москву. Волонтёрам удалось собрать денежную сумму в размере 240 тысяч рублей, чтобы доехать до столицы на реанимобиль. При этом само лечение должно было быть бесплатным. Однако женщина не открыла дверь общественникам, заявив, что не хочет ехать на машине 15 часов.

Однако проблема решилась. Волонтёры забрали мальчика в краснодарскую больницу. В итоге выяснилось, что убедить мать ребёнка поехать в краевую больницу удалось только начальнику местного отдела СК, никто другой справиться с ней не мог.

Домой к женщине представитель ведомства, к которому до этого за помощью обратились волонтёры, наведался с пакетом всех необходимых документов, чтобы убедить её помочь своему ребёнку.