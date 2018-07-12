Алика Смехова показала семейные фото с отдыха в Турции

Актриса вместе с двумя сыновьями наслаждается солнечной погодой.

50-летняя актриса, певица, телеведущая Алика Смехова почти неделю назад улетела отдыхать в Турцию. Звездная мама с детьми остановилась в отеле Club Med Palmiye в Кемере. Актриса довольна уровнем сервиса. _ «Макар впервые в системе „все включено“ 🙈 Надо сказать, что #clubmed приятно удивил/ощущение, что мы во Франции на Лазурном берегу-кругом французы и вкусности🍒»_, — рассказала актриса.

Напомним, что у Алики Смеховой двое детей. Своего первенца, сына Артема, звезда родила в 2000 году, отец мальчика — третий муж телеведущей, бизнесмен Николай. Второй ребенок, сын Макар, родился у знаменитости в 2007 году, личность папы мальчика актриса не раскрывает (мужчина оставил ее, узнав о беременности).

Звездная мама счастлива провести свой отдых вместе с детьми.

Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova)

9 Июл 2018 в 7:17 PDT Просто хорошо🧚‍♀️

— подписала фото с сыном Макаром актриса.

Подписчики попросили звездную маму рассказать подробности своего отдыха в Турции. «У нас в отеле #clubmedpalmiye каждый вечер предлагается одеваться в определенный цвет-вчера была белая вечеринка👻это очень красиво-все в белом, столы накрыты в белой гамме и создаётся атмосфера праздника 💫», — поделилась Алика Смехова.

Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova)

8 Июл 2018 в 6:14 PDT А я сегодня в @maxxroyalresorts 👌песок на пляж завезли аж с Мальдив, а на видео горная козочка, которая регулярно спускается с гор на пляж перекусить😆И еще одна «козочка» за перекусом🤪,

— рассказала своей аудитории телеведущая.

Кроме того, мама двоих детей продемонстрировала подписчикам хорошую фигуру.

Доброе утро, товарищи! Приступаем к производственной гимнастике!👻кто то ещё помнит такие позывные по радио?!😜 #аликасмехова #йога #clubmed #clubmedpalmiye #turkey #оспорттымир #мамадорогая

Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova)

11 Июл 2018 в 1:57 PDT «Алика, Вы восхитительны! Ну просто супер!🤗👍», «Всем надо брать пример, если конечно сможете так встать😉😉 Алика, вы прелесть!😍😍», «Вот это форма! Brava, bella donna!», «Алика!Ну суперрр! Какая же вы молодец!Я так точно не сумею..», «Ничего себе! Какая Вы! От вас такого совсем не ожидала! Здорово!😍», «Оочень красивая! 🔥🔥🔥Пример, для подражания! Всегда Вами восхищалась!», «Обалдеть))) Алика! Высший пилотаж!👍🏻», — прокомментировали поклонники актрисы в Instagram.

Отметим, что недавно Алика Смехова откровенно рассказала о потере ребенка. Во втором браке, с богатым восточным мужчиной Георгием Беджамовым, актриса забеременела, но не смогла выносить малыша. Причиной послужили сильные переживания. Дело в том, что отношения звезды с супругом к тому моменту уже были далеки от идеальных.

Фото: Instagram @alikasmekhova_