6 способов уложить ребенка: за и против

Совместный сон и сон с грудью во рту Польза:

Гарантия хорошей лактации: максимальное количество гормона пролактина, отвечающего за выработку молока, образуется в период с 2 до 6 утра.

Залог стрессоустойчивости для малыша. Дети, никогда не спавшие с родителями, более склонны к истерикам — показало исследование Heron (1972 г.) Г Грудное молоко не вызывает кариес (вопреки досужим мнениям), даже если ребёнок сосёт грудь всю ночь! Это доказали исследования, проведённые доктором Памелой Эриксон из Университета Коннектикута (США) в 1998-1999 гг.

Возможность высыпаться для родителей, т.к. не нужно вставать к ребёнку.

Риски:

Риск придавить малыша, если родители уснут слишком крепко.

Риск бессонницы для родителей: поза, выбранная малышом для сна, может мешать папе и маме. Например, если ребёнок спит, исключительно лёжа головой у мамы на животе и закинув ноги на папу.

Риск поставить крест на сексуальной жизни родителей, а это, мягко говоря, не укрепляет брак. Вот почему так важно, чтобы за совместный сон были и мама, и папа.

Бутылочка с жидкостью

Польза: экономия времени для мамы, ведь питание из бутылочки малыш съест быстрее, чем молоко из груди.

Риски:

Риск возникновения кариеса. «При использовании бутылочки любые напитки омывают ткани зуба, создавая благоприятную среду для размножения бактерий», — подтверждает в одном из интервью Роберто Ферро, президент Европейской Стоматологический Ассоциации.

Риск переедания, развития проблем с ЖКТ и ожирения при кормлении смесью много раз за ночь. Ведь она усваивается не так хорошо и быстро, как молоко мамы.

Риск преждевременного завершения лактации: питаясь из бутылочки, малыш не стимулирует мамину грудь.

Риск полного отказа от груди, т.к. сосание из бутылочки требует от ребёнка меньше усилий.

Сосание пустышки

Польза: снижение риска возникновения СВДС, т.к. ребенок не погружается в глубокий сон (если верить Рекомендациям Американской ассоциации педиатров 2005 г.)

Риски:

Риск не высыпаться для мамы и папы: едва пустышка выпадет из рта, малыш среди ночи потребует вернуть её на место.

«Риск прекращения грудного вскармливания еще до исполнения малышу 6 месяцев в 2 раза выше, если ребенок получает пустышку», — говорит специалист по грудному вскармливанию И. Рюхова в книге «Как подарить малышу здоровье. Кормим грудью».

Риск формирования неправильного прикуса вырастает в 3-5 раз — также утверждает Рюхова, ссылаясь на исследования бразильских учёных 2013 г.

Сосание пальца

Польза: отсутствует.

Риски:

Риск испортить прикус, если ребёнок не избавился от привычки к 5-6 годам — уверены шведские учёные из Университета Оребро.

Риск заработать кишечное расстройство, если мама и папа регулярно не моют малышу ручки и «запускают» ногти.

Укачивание (на руках, в коляске, кроватке или машине)

Польза:

Отличная гимнастика для вестибулярного аппарата и залог успешного развития интеллекта. В этом заверяет Гленн Доман, создатель знаменитых обучающих карточек.

Гарантия полноценного развития психики малыша, если речь об укачивании на руках. Тактильный контакт с мамой необходим каждому крохе!

Риски:

Риск для родителей заработать проблемы со спиной: чем старше ребёнок, тем тяжелее часами качать его на руках.

Риск для ребёнка заработать нарко— или алкогольную зависимость в будущем. Доктор Комаровский убеждён, что любое укачивание заставляет малыша полюбить чувство головокружения, и впоследствии ребёнок начнёт добиваться аналогичных ощущений другими способами.

Пеленание

Польза (только свободного пеленания):

Младенцу спокойнее: создаются условия, близкие к тем, что были в животе у мамы

Малыш не пугает и не будит себя дёргающимися ручками и ножками.

Риски (тугого пеленания):

Риск получить дисплазию (подвывих) тазобедренных суставов.

Риск нарушения кровообращения.

Риск перегрева.

Риск СВДС (по версии специалистов Бристольского университета).

Пожалуй, все эти привычки объединяет ещё один «плюс» — возможность действительно быстро уложить малыша спать. И «минус» — сложности с отучением. Но теперь вы знаете всю правду и, к чему приучать, а к чему — нет, решать вам!