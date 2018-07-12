6 способов уложить ребенка: за и против 

Совместный сон и сон с грудью во рту Польза:
Гарантия хорошей лактации: максимальное количество гормона пролактина, отвечающего за выработку молока, образуется в период с 2 до 6 утра.
Залог стрессоустойчивости для малыша. Дети, никогда не спавшие с родителями, более склонны к истерикам — показало исследование Heron (1972 г.) Г Грудное молоко не вызывает кариес (вопреки досужим мнениям), даже если ребёнок сосёт грудь всю ночь! Это доказали исследования, проведённые доктором Памелой Эриксон из Университета Коннектикута (США) в 1998-1999 гг.
Возможность высыпаться для родителей, т.к. не нужно вставать к ребёнку.
Риски:
Риск придавить малыша, если родители уснут слишком крепко.
Риск бессонницы для родителей: поза, выбранная малышом для сна, может мешать папе и маме. Например, если ребёнок спит, исключительно лёжа головой у мамы на животе и закинув ноги на папу.
Риск поставить крест на сексуальной жизни родителей, а это, мягко говоря, не укрепляет брак. Вот почему так важно, чтобы за совместный сон были и мама, и папа.
Бутылочка с жидкостью
Польза: экономия времени для мамы, ведь питание из бутылочки малыш съест быстрее, чем молоко из груди.
Риски:
Риск возникновения кариеса. «При использовании бутылочки любые напитки омывают ткани зуба, создавая благоприятную среду для размножения бактерий», — подтверждает в одном из интервью Роберто Ферро, президент Европейской Стоматологический Ассоциации.
Риск переедания, развития проблем с ЖКТ и ожирения при кормлении смесью много раз за ночь. Ведь она усваивается не так хорошо и быстро, как молоко мамы.
Риск преждевременного завершения лактации: питаясь из бутылочки, малыш не стимулирует мамину грудь.
Риск полного отказа от груди, т.к. сосание из бутылочки требует от ребёнка меньше усилий.
Сосание пустышки
Польза: снижение риска возникновения СВДС, т.к. ребенок не погружается в глубокий сон (если верить Рекомендациям Американской ассоциации педиатров 2005 г.)
Риски:
Риск не высыпаться для мамы и папы: едва пустышка выпадет из рта, малыш среди ночи потребует вернуть её на место.
«Риск прекращения грудного вскармливания еще до исполнения малышу 6 месяцев в 2 раза выше, если ребенок получает пустышку», — говорит специалист по грудному вскармливанию И. Рюхова в книге «Как подарить малышу здоровье. Кормим грудью».
Риск формирования неправильного прикуса вырастает в 3-5 раз — также утверждает Рюхова, ссылаясь на исследования бразильских учёных 2013 г.
Сосание пальца
Польза: отсутствует.
Риски:
Риск испортить прикус, если ребёнок не избавился от привычки к 5-6 годам — уверены шведские учёные из Университета Оребро.
Риск заработать кишечное расстройство, если мама и папа регулярно не моют малышу ручки и «запускают» ногти.
Укачивание (на руках, в коляске, кроватке или машине)
Польза:
Отличная гимнастика для вестибулярного аппарата и залог успешного развития интеллекта. В этом заверяет Гленн Доман, создатель знаменитых обучающих карточек.
Гарантия полноценного развития психики малыша, если речь об укачивании на руках. Тактильный контакт с мамой необходим каждому крохе!
Риски:
Риск для родителей заработать проблемы со спиной: чем старше ребёнок, тем тяжелее часами качать его на руках.
Риск для ребёнка заработать нарко— или алкогольную зависимость в будущем. Доктор Комаровский убеждён, что любое укачивание заставляет малыша полюбить чувство головокружения, и впоследствии ребёнок начнёт добиваться аналогичных ощущений другими способами.
Пеленание
Польза (только свободного пеленания):
Младенцу спокойнее: создаются условия, близкие к тем, что были в животе у мамы
Малыш не пугает и не будит себя дёргающимися ручками и ножками.
Риски (тугого пеленания):
Риск получить дисплазию (подвывих) тазобедренных суставов.
Риск нарушения кровообращения.
Риск перегрева.
Риск СВДС (по версии специалистов Бристольского университета).
Пожалуй, все эти привычки объединяет ещё один «плюс» — возможность действительно быстро уложить малыша спать. И «минус» — сложности с отучением. Но теперь вы знаете всю правду и, к чему приучать, а к чему — нет, решать вам!