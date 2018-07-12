Вологодским родителям напомнили, что нельзя закрывать детей в машинах

Сотрудники ГИБДД напомнили родителям правила перевозки детей в машинах. В первую очередь внимание было сосредоточено на запрете запирать малышей в автомобилях в жаркую погоду.

Рейд прошел у детского сада № 89 на ул. Хлюстова, 19, в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства». К ней присоединилась уполномоченный при Губернаторе Вологодской области по правам ребенка Ольга Смирнова

Как показала практика, в большинстве проверенных автомобилей малышей перевозили правильно, дети были в специальных креслах и пристегнуты. Лишь один нарушитель решил пойти на обман: заметив дорожных полицейских, он сказал детям лечь на заднее сиденье, а сам попытался незамеченным проехать мимо. В итоге вологжанин получил штраф в 6 тыс. рублей и выслушал лекцию о безопасных перевозках детей.

Отметим, что этот рейд — второй в рамках всероссийской акции. Ранее он прошел на ул. Конева, 11. Здесь проверили состояние детской площадки и безопасность игровых элементов.