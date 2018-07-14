Фан-зона в Нижнем Новгороде будет работать 14 и 15 июля

14 и 15 июля — заключительные дни работы фестиваля болельщиков FIFA в Нижнем Новгороде, сообщает региональное министерство спорта

В эти дни движение транспорта в центре города будет ограничено. Автобусы и автомобили будут двигаться, минуя площадь Минина и Пожарского. 15 июля нижегородское метро будет работать до 2:00, а в 00:30 будут организованы последние отправления из центра Нижнего Новгорода трамваев № 2, 6, 21, троллейбусов № 9, 13, 17, 31 и автобусов № 1, 3, 16, 19, 26, 40, 41, 43, 45, 52, 61, 62, 64, 66, 68, 90.

Программа фестиваля болельщиков на 14 июля

14 июля с 19:40 до 20:25 на фестивале болельщиков состоится финал конкурса «Звезда FIFA FAN FEST». Пять финалистов — Анастасия Тестова, Алена Корнеева, Юлия Смирнова , дуэт JAM. Айшат Назирова и Джексон, а также Эсе — будут бороться за главный приз. В состав жюри войдут послы Нижнего Новгорода на чемпионате мира по футболу, звезды российской эстрады и продюсер проекта Татьяна Печерская.

Фан-зона 14 июля откроется в 13:00, а с 17:00 до 18:45 пройдет трансляция матча за 3 место (сыграют сборные Бельгии и Англии). Также на фестивале выступят Дина Мигдал и шоу-группа «Модуль» (18:51—19:06), группа «Аляска» (19:10—19:40), группа Chkalov (21:13—22:03) и Djs Going Deeper (22:11—23:11).

Программа фестиваля болельщиков FIFA на 15 июля

Фан-зона откроется в 13:00, затем выступят группы Black ties, «Джек Дэниэлс» и «Прогульщики». С 16:04 до 16:51 пройдет тематическая программа «Ритмы победы», а с 17:11 до 17:33 выступят Дина Мигдал и шоу-группа «Модуль».

Трансляция церемонии закрытия ЧМ-2018 пройдет с 17:35 до 18:00, а затем гости фестиваля смогут посмотреть финальный матч Франция — Хорватия (18:00—19:45).

С 20:16 до 21:11 пройдет выступление DJ Mger, затем выступят Элина Чага (21:21—21:41) и Леонид Агутин (21:51—22:50).

С 23:05 до 23:15 пройдет «дефиле» флагов, затем — фейерверк.