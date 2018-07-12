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Спортивно-беговой фестиваль #Прокачайсебя2018 состоится 19 августа в Нижнем Новгороде
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Спортивно-беговой фестиваль #Прокачайсебя2018 состоится 19 августа в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 6 часов назад
Фото: Newsroom24
Спортивно-беговой фестиваль #Прокачайсебя2018 состоится 19 августа на территории стадиона «Нижний Новгород». Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Как отмечается в сообщении, все воскресенье в историческом центре города будут проводиться спортивные состязания, эстафеты, занятия йогой и фитнесом, тренинги и мастер-классы. Средства от фестиваля будут направлены в благотворительные фонды Нижнего Новгорода.
Центральное событие фестиваля — полумарафон с трассой, проходящей по исторической части Нижнего Новгорода. Также все желающие смогут принять участие в забеге на дистанции в 5 и 10 км. Детей ждут собственные забеги: 500 метров для участников от 3 до 10 лет, 1 км для участников от 10 до 14 лет. Для всех детей участие в забеге бесплатное.
При регистрации каждый участник дистанций 21.1, 10 и 5 км сможет самостоятельно выбрать фонд для перечисления своего взноса НОНЦ или «Нижегородский».
Благотворительный фонд НОНЦ занимается помощью детям, страдающим онкологическими и онкогематологическими заболеваниями.
Фонд «Нижегородский» в рамках забега #Прокачайсебя2018 занимается сбором средств на лечение детей с серьезными заболеваниями, психологические занятия с родителями «особенных» детей.
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