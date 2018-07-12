Тренер детей из тайской пещеры оказался мистической личностью

Недавно весь мир следил за спасением юношеской футбольной команды, оказавшейся заблокированными в затопленной пещере. Также в пещере находился Еккапол Чантавонг, тренер этих 12 детей, возраст которых составлял от 11 до 16 лет. Многие люди, наблюдавшие за происходящим «со стороны», предполагали, что именно халатность этого человека едва не привела к трагедии. Тем не менее, как утверждает множество СМИ, сами родители не только не имеют никаких претензий к 25-летнему мужчине, но и считают его героем.

Тайские школьники пропали 23 июня, после чего потребовалось девять дней, чтобы определить их месторасположение, и ещё столько же, чтобы вытащить из пещеры Луанг-Нанг-Нон. На некоторых этапах предполагалось, что на спасение потребуется не один месяц, и было неизвестно, увенчается ли операция успехом, но, к счастью, на данный момент и дети, и их тренер живы и находятся вне опасности.

На первый взгляд ситуация может показаться вполне однозначной — взрослый человек, которому доверили детей, без какой бы то ни было необходимости повёл их через сеть небезопасных тоннелей, не обращая внимание на таблички, предупреждающие об опасности и осознавая, что в это время года пещера может оказаться затоплена. Сам тренер в письме, которое удалось доставить из пещеры во время одной из операций по спасению, попросил прощения у родителей, не отрицая свою вину, передаёт CNN

Тем не менее, люди, лично знакомые с Еккаполом Чантавонгом, убеждены, что этот человек никогда сознательно не подверг бы детей опасности даже по неосторожности. Хотя на данный момент не сообщается, как именно дети оказались в пещере, даже родители школьников считают необходимым обратить внимание не на это, а на то, что во многом именно благодаря Чантавонгу детям удалось дождаться спасателей.

Тренер родился в Мьянме и рано стал сиротой, а впоследствии потерял и брата — оба они заразились неизвестной болезнью, однако Еккаполу удалось выжить. В десять лет Чантавонг попал в буддийский монастырь, где впоследствии провёл более десяти лет своей жизни. Впоследствии он вернулся к мирской жизни, чтобы ухаживать за бабушкой, однако продолжал посещать храм и участвовал в его восстановлении. Чантавонг стал младшим тренером футбольной команды и в прошлом не раз водил детей в походы, в том числе и в пещеру Тхам-Луанг-Нанг-Нон.

Навыки, приобретённые тренером в буддистском монастыре, в пещере очень пригодились — он учил детей медитировать, и это позволяло им сохранять энергию в условиях недостатка пищи. При этом свою долб еды Еккапол также отдавал детям, поэтому, когда спасатели вывели из пещеры его, он был одним из самых обессилевших.

Многие родственники школьников сходятся во мнении, что тренера не стоит считать виноватым, и даже опасаются, что он сам будет слишком сильно винить себя в произошедшем. Также они сообщают, что очень благодарны спасателям-водолазам, один из которых погиб после того, как доставил кислородные баллоны. 38-летний Саман Гунан, ранее служивший в морской пехоте, добровольно вызвался участвовать в спасательной операции.

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