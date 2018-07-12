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Нерадивая мать забыла о дочери на восемь лет и лишилась родительских прав
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Нерадивая мать забыла о дочери на восемь лет и лишилась родительских прав 

САРАТОВ24 6 часов назад
Фото: САРАТОВ24
В Энгельсе суд лишил нерадивую мать родительских прав. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в 2010 году женщина написала заявление и на три месяца определила дочь в детский дом. Указанный ею срок закончился, однако никаких мер по возвращению ребенка домой и его дальнейшему воспитанию она не предприняла. Более того, женщина даже не интересовалась судьбой дочери, материально не содержала и соответственно не воспитывала. Принятая в государственное учреждение девочка проживает там и в настоящее время. Денежные средства на содержание ребенка мать не перечисляла на протяжении восьми лет.
В связи с необходимостью определения статуса ребенка и реализации в дальнейшем его социальных прав прокурор Энгельса обратился в суд с заявлением о лишении матери родительских прав. Требования представителя надзорного ведомства были удовлетворены. Решением суда ответчица лишена родительских прав в отношении своей дочери.
Ранее жительницу Саратова осудили за невыплату алиментов на содержание детей. По данным областной прокуратуры, 36-летняя саратовчанка по решению суда должна была выплачивать алименты на содержание троих несовершеннолетних детей в возрасте 8, 12 и 14 лет до их совершеннолетия. Но этого не делала. В итоге общий долг составил более 58 тысяч рублей. Суд назначил женщине наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 5% в доход государства.
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