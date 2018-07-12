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Родители, закрывайте окна: сразу в двух регионах России погибли дети после падения с высоты
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Родители, закрывайте окна: сразу в двух регионах России погибли дети после падения с высоты 

Ivyborg.ru 5 часов назад
Фото: Ivyborg.ru
Из-за сильной жары, которая воцарила 12 июля в России и в частности в Ленобласти, дети забираются на подоконник, ближе к открытому окну. Зачастую это становится причиной их несчастной гибели. Редакция ivbg.ru призывает не оставлять окна открытыми, если у вас маленький ребенок и тщательнее смотреть за поведением детей
Двухлетний мальчик из Подмосковья погиб, выпав из окна 7 этажа. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ в четверг.
По данным следствия, женщина вместе со своим ребенком находилась в гостях в квартире, расположенной на 7 этаже. Из-за недосмотра матери ребенок самостоятельно залез на подоконник, где через незапертую оконную раму выпал на улицу, от полученных травм мальчик скончался на месте. Семья стоит на учете в полиции. Уженщины есть другие дети — 8-ми и 4-х лет, которые были изъяты из семьи.
А в Ростове следователи организовали проверку по факту гибели трехлетнего мальчика, выпавшего из окна пятого этажа.
В результате полученных травм ребенок скончался в медучреждении в тот же день. Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам следствия будет принято процессуальное решение.
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