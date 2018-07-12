Футбольный тренер домогался 5‐летнего ребенка

Мама мальчика, который занимался в одной из московских футбольных секций, заявила в полицию на тренера. Женщина обвинила его в том, что пытался совратить ее ребенка. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Женщина рассказала, что с 4 по 8 декабря 2017 года тренер «совершал насильственные действия сексуального характера» в отношении ее пятилетнего сына.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Работник предприятия в городе Большой Камень задержан по подозрению в педофилии. Более 20 лет примерный семьянин и отец троих детей насиловал несовершеннолетних. Полицейские нашли у него в гараже плетки и разные приспособления для сексуальных утех.