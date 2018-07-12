Странные привычки грудничков: что с ними делать?

СодержаниеМалыш стал отвлекаться от сосанияРебенок ест в самых удивительных позахМалыш постоянно теребит второй сосокКроха стал кусаться

Те, кто думают, что периодически возникающий лактостаз и трещины сосков у матери на первой неделе жизни малыша — это основные сложности грудного вскармливания, сильно ошибаются. По мере взросления у грудничков появляются некоторые странности и «вредные привычки», которые порой сильно мешают налаженному процессу грудного кормления. Об этом мы поговорим в сегодняшней статье.

Малыш стал отвлекаться от сосания

Наверняка каждая мама, которая когда-либо кормила грудью, может вспомнить тот момент, когда кроха стал отказываться от груди, едва к ней присосавшись. Причем отмечались такие странности только днем, когда малыш был особо подвижен и увлечен своими делами. А ночью он «отрывался» за все мимолетные дневные кормления и продолжительно сосал.

Личный опытПолина, 25 лет Первые четыре месяца у нас с Дашенькой почти не было проблем с грудным вскармливанием, а потом ее как подменили. Она стала очень мало сосать днем: присасывалась на пару минут (а то и меньше), а потом бросала это дело и «шла» заниматься своими делами. Ну не шла, конечно, и даже не ползла, а просто забывала о груди. Она могла легко переключиться на телевизор или на кота, запроситься к папе на ручки, взять погремушку или просто «петь» песни. И так почти весь день. К вечеру грудь была переполненной. А ночью она сосала не переставая, что меня сильно утомляло. Моя мама говорила, что нужно докармливать ее смесью, потому что мое молоко, наверное, «пустое», вот она и бросает грудь. Хорошо, что я ее не послушала. Разве может быть молоко «пустым», а грудь полной? Да и ночью ее было «за уши не оттащить» от сосания. Так продолжалось примерно 3 недели, а потом все постепенно наладилось.

Ничего удивительного в этой истории нет, просто Даша очень повзрослела за 4 месяца и многому научилась. А сколько же всего интересного ждало впереди! Она стала следить глазами за движущими объектами и поворачивать голову в сторону их перемещения, стала искать источник звука, изучать все предметы, которые ее окружают, общаться с близкими людьми, и даже «болтать» на своем детском. Теперь нужно научиться переворачиваться туда-сюда и ползать, а там уже и «море по колено». И так происходит с любым ребенком, который интенсивно развивается на первом году жизни. Вот ребенок и отвлекается на посторонние дела вместо того, чтобы хорошенько подкрепиться.

Что же делать? Поговорить с домочадцами и попросить их не входить в комнату во время кормления, отключить звук домофона и телефона, выключить телевизор и радио, убрать игрушки от себя подальше, приглушить свет, не впускать в комнату домашних животных, пока происходит кормление. В общем, нужно сделать так, чтобы отвлекающих моментов во время кормления было намного меньше. Эти несложные правила помогут не сбивать привычный режим кормления.

Ребенок ест в самых удивительных позах

«Голова и тело ребенка во время грудного кормления находятся в одной плоскости. Малыш крепко прижат к телу матери…» — наверняка такие выдержки из любого пособия по грудному вскармливанию прочно засели в головах ответственных мам. А вот малыши этих книг не читали, и в 8-10 месяцев им ничего не стоит сосать грудь матери, усевшись верхом на ее лицо, или, закинув ногу маме за ухо. Забавно? Ну, кому как.

Личный опытГалина, 30 лет В нашем семейном фотоальбоме очень много забавных фотографий, как Мишка сосет грудь. Снимал, конечно же, мой муж. Спасибо, что хоть в соцсеть не выложил. Такое чувство, что Миша каждый день придумывал новую позу, чтобы пососать. Мне было смешно только первую неделю, а потом стало просто раздражать, особенно ночью. Почему нельзя просто лежать и сосать? Зачем закидывать ноги непонятно куда, перекручивать тело и при этом еще и постоянно ползать, копошиться. То грудь дернет, то надавит на нее, то локтем в глаз заедет. Мне это настолько надоело, что я стала сокращать дневные кормления, а к году совсем завершила грудное вскармливание.

Является ли такое поведение ребенка во время грудного вскармливания не нормальным? Нет, не является. Он делает так, как ему удобно. А вот об удобстве мамы он еще не умеет думать. Хотя обращенную к нему речь он понимает довольно-таки легко. Стоит ли терпеть подобное? Это личное дело каждого. Все-таки, последнее слово в данном вопросе должно быть за матерью. Режимные моменты и строгие ограничения ввести не так и сложно, как кажется на первый взгляд. Особенно стоит обратить внимание матерей на то, что ребенок не должен ничем давить на грудь. Иначе можно травмировать млечные протоки, что приведет к лактостазу.

Малыш постоянно теребит второй сосок

После полугода очень многие дети начинают вести себя несколько странно: теребить второй сосок и «выкручивать» его, ковырять родинки и разные царапинки на теле матери. Причем ему это очень нравится, а отказ матери порой воспринимается «в штыки».

Личный опытНаталья, 27 лет Хоть мой ребенок уже большой и ходит в садик, я до сих пор помню наши ночи во время грудного вскармливания. Он сосал часто. Ладно бы просто сосал — не жалко, так он еще постоянно вертел и сжимал второй сосок. Я убирала вторую грудь, а он все равно делал «подкоп» под мой сорочкой и доставал мой сосок. Я стала крепко прижимать сосок локтем, чтоб он не ковырял его. Но это его жутко выводило, он начинал плакать, вертеться, бросать грудь. А я тоже не могла долго держать руку на соске, потому что засыпала и расслаблялась. Он тут же находил этот второй сосок и принимался за свое. Спала я плохо. Потом я пошла на хитрость и стала кормить его верхней грудью наперевес, а нижняя грудь при этом оказывалась скрыта от его ручек. Так он и тут нашел выход: нашел родинку у меня на боку и стал ее ковырять. Но ведь родинки нельзя ковырять! Так мы и мучились, пока не завершили грудное вскармливание. Кто бы объяснил, зачем дети так делают? Я точно знаю, что это у многих бывает.

Почему новорожденный ребенок сосет грудь? У него есть сосательный рефлекс. С возрастом ребенка он постепенно угасает, и для того чтобы сосать, ему нужны дополнительные стимулы для головного мозга. Как правило, ею становится тактильная стимуляция. Потребность в дополнительной стимуляции бывает у очень многих детей, хоть и не у всех. Некоторые психологи сравнивают данное поведение детей с таковым у животных-млекопитающих. Например, волчата или котята давят поочередно лапками на живот своей матери во время сосания. Так же и ребенок: теребит второй сосок или родинку, получая множество тактильных стимулов. Это помогает образовать новые нейронные связи и не потерять важный навык сосания.

Есть ли выход из данной ситуации? Стоит ли терпеть такие неприятные и даже опасные моменты? Нет, ребенка стоит перехитрить. Как только будет замечено новое нежелательное поведение во время грудного вскармливания, можно будет предложить достойную замену родинкам и ни в чем не повинному второму соску: например, пуговицы с одежды (крепко пришитые), слингобусы (маме на шею), складку одежды или даже пальцы свободной маминой руки.

Кроха стал кусаться

Когда у ребенка прорезываются первые зубки, он так и норовит испробовать свои новые возможности, а именно —кусаться! Самое неприятное, когда малыш начинает прикусывать грудь. Сосок матери — очень нежный и чувствительный. Неудивительно, что иногда женщины просто боятся давать грудь ребенку, ожидая, что он снова ее укусит.

Личный опытКарина, 22 года

Мой сын стал кусаться в 9 месяцев, когда у него уже было 4 зуба. А до этого не кусался. Я не знала, как себя вести. Однажды он меня укусил, а я от неожиданности сильно вскрикнула. И мой малыш так испугался, вздрогнул, бросил грудь и начал плакать. Я поняла, что он не специально сделал мне больно. Он просто стал засыпать и нечаянно прикусил, а я своим криком его испугала. Потом я стала замечать, что иногда он кусается специально: прикусит сосок тихонько и смотрит хитро-хитро прямо в глаза, ждет реакции моей. Я выбрала следующую тактику: строго смотрела на него и громко говорила: «Матвей, нельзя! Маме больно! Будешь кусаться — не дам титю». И ведь помогло. Потом стало хватать только строгого взгляда.

Да, мама выбрала верную тактику: запретить нежелательное обращение с грудью. Нужно как можно раньше выстраивать личные границы, чтобы ребенок знал — грудь, в первую очередь, мамина. И только потом его. Краткость фраз, строгость и последовательность действий — это главные составляющие успеха в борьбе за «хорошее поведение» ребенка во время грудного вскармливания.

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