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Мальчик сбежал из семьи и попросил отдать его в детский дом
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Мальчик сбежал из семьи и попросил отдать его в детский дом 

Мир24 5 часов назад
В суде рассматривалось дело 10-летнего Андрея Панфилова. Ребенок сбежал из дома перед Новым годом, пришел в полицию и попросил отдать его в детский дом. Истцом выступил Муниципальный отдел по опеке и попечительству в лице Надежды Варосьевой. В иске было обозначено требование ограничить мать ребенка в родительских правах. Ответчик Елена Панфилова против иска возразила и заявила, что нет веских причин для того, чтобы отобирать у нее сына.
На вопросы, почему ушел из дома, ребенок отвечал стандартной фразой: «мама и папа меня не любят». С мальчиком общались психологи, по заключению которых у Андрея психологическая травма, он плачет при упоминании о том, что рано или поздно ему придется вернуться домой.
В ходе судебного заседания выяснилось, что мать работает операционной медицинской сестрой. Накануне исчезновения ребенка у нее была ночная смена, во время которой она не могла пользоваться мобильным телефоном. Когда она вернулась домой, то первым делом спросила у своего гражданского мужа — где Андрей? Супруг ответил, что не знает. По его словам, мальчик около десяти вечера пошел погулять, и он думал, что ребенок пошел к ответчице на работу. Мать отметила, что сын у нее не простой, и часто случается так, что ее мужу приходится быть строгим и применять к мальчику «мужские» методы воспитания.
Свидетелем по делу выступил полицейский Владимир Мальцев, который дежурил в тот день, когда пришел мальчик. Он утверждал, что у ребенка был затравленный взгляд. Оказалось, что муж матери жестко вел себя с Андреем.
Суд вынес решение ограничить мать на шесть месяцев в родительских правах и передать мальчика на попечение органам опеки. Суд пояснил, если мать не изменит своего отношения к методам воспитания сына ее гражданского мужа, то по истечении шести месяцев срока органы опеки вправе ставить вопрос о лишении матери родительских прав.
Как поведет себя мать, что она готова сделать ради счастья родного сына?
Узнаете в шоу «Дела семейные. Новые истории» 12 июля в 15:00 на телеканале «МИР».
Ревность, предательство, ненависть, зависть, алчность. Эти чувства способны разрушить судьбы миллионов людей, из-за них распадаются семьи, а близкие люди отворачиваются друг от друга навсегда. Остановить родственников, которые вышли на тропу войны, может только закон. Судьи готовы выслушать каждого, кто ищет справедливость.
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