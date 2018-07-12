Мальчишки лидируют

Фото 4.404content.com По данным статистики, во Владимирской области за последние 6 месяцев родилось 6049 детей.

В первом полугодии на свет появилось 3127 мальчика и 2922 девочки, при этом родилось 96 двоен и три тройни. Больше всего детей родилось во Владимире, Коврове, Муроме, Александрове, Гусь-Хрустальном, Кольчугино, Меленках и Юрьев-Польском.

Кроме того, за последние пять месяцев родилось 100 детей в результате экстракорпорального оплодотворения, которое проводится в регионе за счет средств обязательного медицинского страхования.

Как сообщили «ТВ-МИГ» в клинике, участие в открытии которой принимали губернатор Светлана Орлова и известный врач Марк Курцер , во Владимире в скором времени, в случае положительной динамики беременности, появятся еще две двойни и одна тройня.

Напомню, что по итогам прошлого года уровень младенческой смертности во Владимирской области достиг исторического минимума и составил 5,7 промилле на тысячу новорожденных. В этом году показатель пока составляет еще меньше — 4,7.