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Неделя здоровья прошла в Богородском
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Неделя здоровья прошла в Богородском 

Официальный сайт управы района Богородское 5 часов назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В играх и познавательных уроках, посвященных здоровью человека, приняли участие воспитанники детских садов района.
В нескольких дошкольных корпусах школы №1349 в первую июльскую неделю состоялась Неделя здоровья, посвященная формированию у детей здорового образа жизни, стремлению с малых лет заботиться о своем здоровье, укреплению физического и психического здоровья детей через игры и тематические занятия.
Мальчики и девочки в течение пяти дней участвовали в тематических беседах, сыграли сюжетно-ролевые игры «Больница», «Лечим кукол и зверей », а воспитатели прочитали детворе их любимые произведения К. И. Чуковского «Айболит», «Мойдодыр» и другие.
Дети узнали также и о том, как правильно чистить зубы и как оказывать первую помощь пострадавшим, получили другие навыки, которые могут пригодиться в обычной жизни.
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