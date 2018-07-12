Неделя здоровья прошла в Богородском

В играх и познавательных уроках, посвященных здоровью человека, приняли участие воспитанники детских садов района.

В нескольких дошкольных корпусах школы №1349 в первую июльскую неделю состоялась Неделя здоровья, посвященная формированию у детей здорового образа жизни, стремлению с малых лет заботиться о своем здоровье, укреплению физического и психического здоровья детей через игры и тематические занятия.

Мальчики и девочки в течение пяти дней участвовали в тематических беседах, сыграли сюжетно-ролевые игры «Больница», «Лечим кукол и зверей », а воспитатели прочитали детворе их любимые произведения К. И. Чуковского «Айболит», «Мойдодыр» и другие.

Дети узнали также и о том, как правильно чистить зубы и как оказывать первую помощь пострадавшим, получили другие навыки, которые могут пригодиться в обычной жизни.