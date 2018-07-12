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В России запустили проект «Юнармии» по наставничеству для детей-сирот
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В России запустили проект «Юнармии» по наставничеству для детей-сирот 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова в четверг объявила о старте всероссийского проекта движения «Юнармия», в рамках которого будет вестись наставническая работа с воспитанниками социальных учреждений страны.
"Сегодня важный день: мы объявляем о старте проекта «Юнармия. Наставничество»… То, что мы делаем сегодня — это не просто какая-то акция, это одно из мероприятий целой системы, большого комплексного подхода, целого плана мер по постинтернатному сопровождению, который мы разработали совместно с различными экспертами и специалистами", — рассказала журналистам Кузнецова.
Она отметила, что проект по социальному наставничеству ранее прошел апробацию в 8 регионах РФ и ориентирован на «развитие личности и самоопределение» воспитанников детских домов. В рамках проекта наставниками становятся сами дети-юнармейцы.
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано по инициативе министерства обороны РФ в 2016 году
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