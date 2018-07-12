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Праздник в подарок: для пациентов детского хосписа устроили футбольный матч
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Праздник в подарок: для пациентов детского хосписа устроили футбольный матч 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
Футболом сегодня живут в каждом уголке столицы. Большой спортивный праздник устроили для пациентов детского хосписа «Дом с маяком». Для ребят, которые редко бывают на улице, участие в состязаниях и, конечно, футбольный матч стали настоящим подарком. Игроки с ограниченными физическими возможностями демонстрировали безграничную силу духа и желание победить.
— Гооол!
Первый забитый мяч в ворота: Артему доверили серию пенальти. Футбол — его любимый вид спорта, но играть приходится на коляске. У мальчика врожденная мышечная дистрофия. Недавно ему сделали сложную операцию. Теперь — реабилитационный период.
— Это такая большая сила, которая дает эмоционально ребенку укрепиться, преодолеть какие-то свои страхи, физическую, может быть, боль.
Вместе с Артемом на футбольном поле — десятки других детей, которые могут передвигаться лишь на инвалидных колясках. Детский хоспис «Дом с маяком» устроил для них спортивный праздник. Они участвуют в настоящих соревнованиях.
На этой эстафете ребятам надо было пройти полосу препятствий: на электроколясках без чьей-либо помощи преодолевать пандусы, объезжать конусы, передвигать предметы. Рядом — соревнования для детей, которым помогают передвигаться родители. Мамы и папы изо всех сил бежали к финишу. Все хотели победить.
— Когда мы с ним бежим на коляске, он очень радуется. Это видно прямо! Для него это — счастье! — Это здорово, потому что они чувствуют свои границы, что они могут, что они вообще что-то могут!
"Родителям это дает возможность посмотреть на своего ребенка не как на больного ребенка, который болеет, которого всем жалко, а, наоборот, гордиться его успеху, его радостям и вообще — радоваться вместе с ним", — говорит заместитель директора детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава.
В конце праздника устроили торжественный парад. Он получился красивым и, несомненно, победным.
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