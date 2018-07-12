Пятилетний мальчик неудачно засунул руку в сток бассейна

В загородной усадьбе «Сосновый бор» Дзержинского района Волгограда отдыхавший с матерью ребёнок открыл защитную сетку системы очистки бассейна и засунул в неё руку.

Более десятка детей купались в бассейне одни

Как рассказала V1.ru администратор базы отдыха Ольга Мирошникова, несчастный случай произошёл накануне вечером.

— Дети в бассейне оказались без присмотра родителей. Человек 10–12 купались в то время, как их папы и мамы отдыхали на территории усадьбы, — сообщила администратор. — В каждом бассейне существует система очистки, которая высасывает воду, фильтрует и уже очищенную возвращает обратно. Мальчику стало интересно и он посмотрел, куда уходит вода.

В это время мама пятилетнего ребёнка лежала неподалёку на шезлонге.

— Сам насос находится глубоко под землёй. От него в бассейн ведёт труба, засасывающая воду. Сток защищён специальной сеткой, которую мальчик сумел снять, — рассказала Ольга Мирошникова . — Малыш засунул правую руку в трубку и её секунд на 15–20 засосало внутрь. Кожа у детей нежная и рука у ребёнка покраснела. Уже позже образовалась гематома.

Администратор усадьбы «Сосновый бор» вызвала скорую.

— Я подошла к маме и сказала, что нужно следить за детьми. Приехали медики и осмотрели ребёнка. Никаких серьёзных повреждений у него не обнаружили, но на всякий случай отвезли в больницу сделать рентген. Я звонила потом в медучреждение, где сообщили, что ничего опасного у малыша не нашли. От госпитализации мальчика мама отказалась.

В загородную дачу приехали полицейские осмотрели место происшествия.

— Мы поставили защитную сетку на место. У полиции к нам никаких претензий не возникло. Просто сделали описание случившегося, — говорит Ольга Мирошникова. — На территории нашего комплекса везде написано, что дети до 18 лет могут находится только под присмотром родителей.

В волгоградском МУЗ «Клиническая больница № 7» Волгограда сообщили, что мальчика поступил в медучреждение с диагнозами «сдавливание правой кисти» и «ушиб».