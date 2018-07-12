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В Астраханской области полицейские провели игровое занятие по ПДД с воспитанниками детского сада
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В Астраханской области полицейские провели игровое занятие по ПДД с воспитанниками детского сада 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 4 часа назад
В ахтубинском детском саду № 3 с воспитанниками младшей группы проведено игровое занятие «Сказка быль, да в ней намек, ПДД знай назубок!». Малыши узнали, в каких местах можно переходить дорогу, а где это категорически запрещается, какие цвета есть у светофора и каково их значение.
Ребята разделились на две команды «Пассажиры» и «Пешеходы». Совместно с сотрудниками ГИБДД дети отправились «путешествовать» в страну дорожных знаков. По пути им предстояло решить довольно непростые задачи. Детям также было дано домашнее задание — напомнить своим родителям об обязательном использовании световозвращающих элементов в тёмное время суток и специальных удерживающих устройств при перевозке юных пассажиров в автомобиле.
Проведение подобных мероприятий в дошкольных учреждениях является важной составляющей в воспитании детей. Госавтоинспекция рекомендует с самого раннего возраста обучать их правилам безопасного поведения на дороге и показывать на личном примере важность соблюдения ПДД.
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