Ещё
Британка пошла в туалет и внезапно родила близнецов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Британка пошла в туалет и неожиданно родила близнецов 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Beth Bamford
Британка узнала о беременности близнецами во время родов у себя дома. Как сообщает Daily Mail, 21-летняя Бет Бэмфорд (Beth Bamford) встала ночью в туалет и внезапно родила.
Жительница графства Стаффордшир не подозревала о своем положении, так как у нее регулярно были менструации, а растущий живот она объясняла тем, что «просто толстая». Во время беременности женщина несколько раз ходила к врачу из-за плохого самочувствия, но тот предположил, что у нее «вирусная инфекция». До рождения близнецов у Бэмфорд уже были две дочери двух и трех лет.
«Я лежала в кровати, когда у меня вдруг заболел живот. Я налила себе воды, боль все усиливалась, и я решила, что мне нужно в туалет. Там я и начала рожать и даже не успела ничего почувствовать», — рассказала британка.
Она позвонила спасателям, которые консультировали ее по телефону. Ей посоветовали тужиться, чтобы у нее вышла плацента, но вместо этого Бэмфорд увидела ногу второго ребенка. Он не дышал, когда родился, и диспетчер посоветовал паникующей женщине потрясти младенца. Роженица так и сделала, и он очнулся.
Ее муж проснулся и вызвал скорую помощь. Поначалу ни он, ни врачи не поверили, что Бэмфорд не знала о беременности. Это сильно обидело женщину: «Я и так была в шоке после родов, а они еще и обвиняли меня во лжи».
В итоге ее все же госпитализировали. Врачи признались ей, что если бы она рожала под присмотром врачей, ей бы сделали кесарево сечение. Мать и новорожденные провели в больнице около недели.
Дети оказались здоровыми, хотя Бэмфорд отметила, что во время беременности «поднимала тяжести, танцевала и делала вещи, которые не стала бы делать, если бы знала о детях».
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как принц Гарри позорил королевскую семью26
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет62
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке20
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Кадышева поразила изменениями во внешности14
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение