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Почему в Коми дети выпадывают из окон?
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Почему в Коми дети выпадывают из окон? 

АиФ Пермь 4 часа назад
Фото: АиФ Пермь
В Коми уже несколько детей выпало из окон. Что происходит?
Врачи города бьют тревогу: участились случаи выпадения детей из окон. С приходом тепла малыши всё чаще остаются без присмотра, иной раз детское любопытство становится опасным для жизни. Так, бдительные сыктывкарцы заметили гуляющего по карнизу маленького ребёнка в одном из домов по ул. Карла Маркса. Малыш вылез через окно, пока мать отвлеклась. Только благодаря неравнодушию прохожих и прибывшим на место сотрудникам МЧС удалось избежать беды. А вот недавний случай, произошедший в конце июня: женщина увидела, как из окна второго этажа дома по Октябрьскому проспекту выпал ребёнок. Она подняла двухлетнего мальчика с земли, занесла в квартиру и вызвала скорую помощь. У ребёнка диагностировали закрытые травмы грудной клетки и живота. В пригородном посёлке Седкыркещ четырёхлетняя девочка тоже выпала из окна второго этажа. С подозрением на сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму малышку госпитализировали. Врачи напоминают родителям, что безопасность детей находится в руках взрослых. Не оставляйте детей без присмотра возле открытых окон.
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