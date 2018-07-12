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Воронежцы не спешат получат выплаты при рождении ребёнка
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Воронежцы не спешат получат выплаты при рождении ребёнка 

Вести Воронеж 3 часа назад
С января этого года ежемесячное пособие в нашем регионе составляет 8 тыс. 428 рублей.
Воронежские родители не спешат получат выплаты при рождении ребёнка. С января этого года по всей области обратилось чуть больше тысячи семей, а это 30% от общего количества. В самом Воронеже получить деньги захотели только 618 семей. Напомним, с января этого года в стране предусмотрены ежемесячные пособия при рождении или усыновлении ребёнка. В нашем регионе это 8 тыс. 428 рублей. О праве на получение выплаты женщинам напоминают при выписке из роддома, при обращении в ЗАГС для регистрации рождения или усыновления ребёнка, и в МФЦ. Также сообщать должны и при постановке на очередь в детский сад.
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