В Свердловской области родители погибшего младенца взыскали с медиков почти 2 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. / ТАСС /. Родители погибшего в Свердловской области младенца взыскали с медиков Ревдинской городской больницы 1,8 млн рублей. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

"В ноябре 2016 года семья ревдинцев потеряла ребенка на 38 неделе беременности. При наблюдении беременной пациентки в женской консультации и ее пребывания в акушерском отделении в Ревдинской городской больнице отсутствовала консультация эндокринолога и последующее его наблюдение в динамике беременности, в котором пациентка нуждалась. Родители погибшего младенца через суд взыскали с медиков 1,8 млн рублей", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что врач больницы, у которого наблюдалась пациентка, не проводила необходимых исследований, записей в карту пациентки не делала. Женщина опасалась за здоровье ребенка и просила отправить ее на роды. Доктор отказала в направлении в роддом.

"В момент приема женщина находилась на 38 неделе беременности, в тот день ее ребенок активно проявлял признаки жизни и шевелился. На следующий день ребенок стал малоподвижным, и супруги вновь обратились в Ревдинскую городскую больницу. Вечером того же дня пациентке сделали операцию и извлекли мертвого ребенка", — отметили в областном суде.

Изначально истцы требовали 2 млн рублей — по 500 тыс. каждому — от больницы и от Уральского научно— исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ), куда также обращалась пациентка для обследования, однако там не увидели основании для госпитализации. «Исковые требования к НИИ ОММ о взыскании компенсации причиненного морального вреда оставлены без удовлетворения», — пояснили в пресс-службе.