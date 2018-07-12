Ещё
В Свердловской области родители погибшего младенца взыскали с медиков почти 2 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Свердловской области родители погибшего младенца взыскали с медиков почти 2 млн рублей 

ТАСС 3 часа назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Родители погибшего в Свердловской области младенца взыскали с медиков Ревдинской городской больницы 1,8 млн рублей. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
"В ноябре 2016 года семья ревдинцев потеряла ребенка на 38 неделе беременности. При наблюдении беременной пациентки в женской консультации и ее пребывания в акушерском отделении в Ревдинской городской больнице отсутствовала консультация эндокринолога и последующее его наблюдение в динамике беременности, в котором пациентка нуждалась. Родители погибшего младенца через суд взыскали с медиков 1,8 млн рублей", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что врач больницы, у которого наблюдалась пациентка, не проводила необходимых исследований, записей в карту пациентки не делала. Женщина опасалась за здоровье ребенка и просила отправить ее на роды. Доктор отказала в направлении в роддом.
"В момент приема женщина находилась на 38 неделе беременности, в тот день ее ребенок активно проявлял признаки жизни и шевелился. На следующий день ребенок стал малоподвижным, и супруги вновь обратились в Ревдинскую городскую больницу. Вечером того же дня пациентке сделали операцию и извлекли мертвого ребенка", — отметили в областном суде.
Изначально истцы требовали 2 млн рублей — по 500 тыс. каждому — от больницы и от Уральского научно— исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ), куда также обращалась пациентка для обследования, однако там не увидели основании для госпитализации. «Исковые требования к НИИ ОММ о взыскании компенсации причиненного морального вреда оставлены без удовлетворения», — пояснили в пресс-службе.
ТАСС: последние новости
Кузнецова объявила о старте проекта "Юнармия. Наставничество" Родители в Казани назвали ребенка в честь Месси Комитет Госдумы одобрил проект о борьбе с создателями "колумбайн-сообществ" в соцсетях
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет57
«Я таскала своего парня на футбол как охрану»3
Британка пошла в туалет и внезапно родила близнецов1
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»47
Кадышева поразила изменениями во внешности13
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение