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В ЦПСиД «Косино-Ухтомский» обсудили семейные традиции
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В ЦПСиД «Косино-Ухтомский» обсудили семейные традиции 

Управа района Косино-Ухтомский 3 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В ЦПСиД «Косино-Ухтомский» отметили День семьи, любви и верности. Праздник провели в рамках городской программы «Родительская приемная».
Участниками мероприятия стали воспитанники Центра, а также их родители. Они узнали об истории возникновения праздника, то, что он был учрежден в честь князя Петра и княгини Февронии. Святые Петр и Феврония являются покровителями семьи и брака. День семьи, любви и верности олицетворяет вечную любовь, которая была в жизни этой святой пары.
Затем родители и педагоги обсудили семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение. Ребята приняли участие в мастер-классе, где сделали своими руками поделки в виде ромашек. Ромашки юные умельцы подарили своим родителям.
Кстати, именно этот цветок является символом праздника семьи.
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