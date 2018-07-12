В ЦПСиД «Косино-Ухтомский» обсудили семейные традиции

В ЦПСиД «Косино-Ухтомский» отметили День семьи, любви и верности. Праздник провели в рамках городской программы «Родительская приемная».

Участниками мероприятия стали воспитанники Центра, а также их родители. Они узнали об истории возникновения праздника, то, что он был учрежден в честь князя Петра и княгини Февронии. Святые Петр и Феврония являются покровителями семьи и брака. День семьи, любви и верности олицетворяет вечную любовь, которая была в жизни этой святой пары.

Затем родители и педагоги обсудили семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение. Ребята приняли участие в мастер-классе, где сделали своими руками поделки в виде ромашек. Ромашки юные умельцы подарили своим родителям.

Кстати, именно этот цветок является символом праздника семьи.