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В Щукине дошкольников научили плавать и нырять
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В Щукине дошкольников научили плавать и нырять 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
В дошкольном отделении немецкой школы №1212 района Щукино прошел фестиваль прикладного плавания, в ходе которого детей научили плавать и нырять.
— Детям дошкольного возраста в процессе занятий следует прививать навыки прикладного плавания, которые необходимы для оказания помощи пострадавшему на воде: умение плавать одним из спортивных способов (кроль, на спине, брасс, баттерфляй), нырять и ориентироваться под водой, доставать со дна различные предметы. Овладев этими навыками, ребенок в более старшем возрасте сможет оказать помощь терпящему бедствие на воде, — рассказали в администрации школы.
Занятия провела инструктор по физической культуре Ирина Цыплакова. (ео)
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