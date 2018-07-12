В Щукине дошкольников научили плавать и нырять

В дошкольном отделении немецкой школы №1212 района Щукино прошел фестиваль прикладного плавания, в ходе которого детей научили плавать и нырять.

— Детям дошкольного возраста в процессе занятий следует прививать навыки прикладного плавания, которые необходимы для оказания помощи пострадавшему на воде: умение плавать одним из спортивных способов (кроль, на спине, брасс, баттерфляй), нырять и ориентироваться под водой, доставать со дна различные предметы. Овладев этими навыками, ребенок в более старшем возрасте сможет оказать помощь терпящему бедствие на воде, — рассказали в администрации школы.

Занятия провела инструктор по физической культуре Ирина Цыплакова. (ео)