Стартовал федеральный социальный проект «Юнармия. Наставничество»

По словам Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой, он ориентирован на воспитанников детских домов, которым необходимо дружеское участие, помощь сверстников, наставников, в роли которых и призваны выступить юнармейцы.

Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова объявила о старте федерального социального проекта под названием «Юнармия. Наставничество».

По её словам, проект ориентирован на воспитанников детских домов. «Прежде всего в этом нуждаются дети, оставшиеся без попечения родителей. Всего лишь 10% выпускников детских домов удается благополучно устроить собственную жизнь», –— напомнила омбудсмен, отметив, что дети-сироты нуждаются не только в материальной помощи.

«Мы понимаем, что не только жилье, не только финасовая, юридическая и иная помощь нужны этим детям. Этим детям нужна поддержка, нужен совет, нужен друг. Очень важно, чтобы был наставник», –— подчеркнула уполномоченный. Она пояснила, что в рамках проекта наставниками становятся сами дети-юнармейцы.

Детский омбудсмен также сообщила, что с февраля 2018 года проект был опробован в восьми регионах РФ.