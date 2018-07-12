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Стартовал федеральный социальный проект «Юнармия. Наставничество»
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Стартовал федеральный социальный проект «Юнармия. Наставничество» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой, он ориентирован на воспитанников детских домов, которым необходимо дружеское участие, помощь сверстников, наставников, в роли которых и призваны выступить юнармейцы.
Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова объявила о старте федерального социального проекта под названием «Юнармия. Наставничество».
По её словам, проект ориентирован на воспитанников детских домов. «Прежде всего в этом нуждаются дети, оставшиеся без попечения родителей. Всего лишь 10% выпускников детских домов удается благополучно устроить собственную жизнь», –— напомнила омбудсмен, отметив, что дети-сироты нуждаются не только в материальной помощи.
«Мы понимаем, что не только жилье, не только финасовая, юридическая и иная помощь нужны этим детям. Этим детям нужна поддержка, нужен совет, нужен друг. Очень важно, чтобы был наставник», –— подчеркнула уполномоченный. Она пояснила, что в рамках проекта наставниками становятся сами дети-юнармейцы.
Детский омбудсмен также сообщила, что с февраля 2018 года проект был опробован в восьми регионах РФ.
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