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В России стартовал проект «Юнармия. Наставничество»
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В России стартовал проект «Юнармия. Наставничество» 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
О запуске федерального проекта объявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Федеральный проект «Юнармия. Наставничество» стартовал в России. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
«Сегодня важный день: мы объявляем о старте проекта «Юнармия. Наставничество», — заявила Кузнецова.
Она уточнила, что проект ориентирован на воспитанников детских домов. По ее словам, всего 10% выпускников этих заведений удается благополучно устроить собственную жизнь. Поэтому они нуждаются не только в материальной помощи.
«Этим детям нужна поддержка, нужен совет, нужен друг. Очень важно, чтобы был наставник», — сказала Кузнецова.
Она уточнила, что проект с февраля 2018 года был опробован в восьми регионах РФ.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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