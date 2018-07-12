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В Казани родители назвали детей Никола, Айда и Нонна
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В Казани родители назвали детей Никола, Айда и Нонна 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Самыми редкими именами минувшей недели стали Никола, Айда и Нонна, сообщает Управление ЗАГС Казани.
На минувшей неделе в Казани родилось 212 мальчиков и 206 девочек. Самыми популярными именами стали София, Артем, Амир, Матвей. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Нонна, Марика, Азиза, Мустафа, Роза, Теона, Сулейман, Айда, Симона, Никола.
Также на минувшей неделе свой брак зарегистрировали 290 пар. Самым молодым жениху и невесте исполнилось по 18 и 17 лет соответственно. Возраст самого взрослого жениха 67 лет, самой взрослой невесты — 60 лет.
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