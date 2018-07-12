Опубликовано фото полностью голой Анны Курниковой

Бывшая теннисистка Анна Курникова удивила поклонников архивным снимком. Звезда нагишом купается в водоеме.

В своем Instagram Анна опубликовала свою детскую фотографию. Девочка запечатлена на руках у мужчины, который, как предположили подписчики, является ее отцом. Папа и дочь плещутся в реке. Примечательно, что Курникова абсолютно голая. «Счастливое детство», — таким хештегом сопроводила девушка кадр.

Фото произвело настоящий фурор у поклонников теннисистки. За несколько часов пост собрал более 20 тысяч отметок «Нравится» и сотни комментариев на разных языках.

"Папина любимица и красуня (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", «Ляпота!», «Почти не изменилась 😀», «Красота, Летние каникулы! Такая ностальгия.. Картошку уже посадили теперь можно отдыхать на природу и на шашлыки 😉 так приятно, что ты дорожишь детскими воспоминаниями. Теперь у тебя бассейн больше чем это озеро 😜 но думаю внутри ты все та же маленькая Анюта», «Безтрусая команда))», — писали русскоязычные пользователи Сети.

Отметим, что в конце 2017 года Анна сама стала мамой, поэтому в соцсетях спортсменки появилось множество фотографий с детьми. Теннисистка родила певцу Энрике Иглесиасу двойню — сына Николаса и дочь Люси.

Недавно знаменитый муж Анны вернулся из длительного мирового турне. На одном из выступлений Иглесиас признался, что воспитанием малышей занимается одна Курникова. «Многие спрашивают меня: „Энрике, даже с одним ребенком тяжело. Как ты одновременно справляешься с двумя детьми?!“ Люди, не спрашивайте меня об этом. Это все Анна. Она — настоящий супергерой!» — сообщил певец. По словам Иглесиаса, Курникова понимает, как важна для него музыка, поэтому поддерживает в любом начинании.

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