Ещё
Восьмилетнюю школьницу искали в Вологде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Восьмилетнюю школьницу искали в Вологде 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Маленькая девочка пропала в областной столице. Накануне утром она ушла гулять и не вернулась.
ЧП произошло в микрорайоне Ананьино. По сообщению родственников, школьница утром ушла гулять с друзьями, домой не вернулась, на телефонные звонки не отвечала. Обеспокоенные родители немедленно обратились в полицию.
На место ЧП немедленно приехали специалисты следственного отдела. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних полиции разыскали ребенка. Как оказалось, школьница отправилась в гости к подруге, где заигралась и не заметила, как пролетело время.
Областной следственный комитет напоминает вологжанам о необходимости строгого контроля над несовершеннолетними детьми. Родители должны разъяснить им правила безопасного поведения и всегда знать, где малыши находятся.
Вологда.рф: последние новости
Почти 1000 вологжан появились на свет в июне Как уберечь малышей от «оконной ловушки», напоминают вологжанам Вологодским родителям напомнили, что нельзя закрывать детей в машинах
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровения женщины, которая платит за секс19
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет65
6 продуктов, которые не следует есть ежедневно
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Кадышева поразила изменениями во внешности15
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение