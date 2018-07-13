Восьмилетнюю школьницу искали в Вологде

Маленькая девочка пропала в областной столице. Накануне утром она ушла гулять и не вернулась.

ЧП произошло в микрорайоне Ананьино. По сообщению родственников, школьница утром ушла гулять с друзьями, домой не вернулась, на телефонные звонки не отвечала. Обеспокоенные родители немедленно обратились в полицию.

На место ЧП немедленно приехали специалисты следственного отдела. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних полиции разыскали ребенка. Как оказалось, школьница отправилась в гости к подруге, где заигралась и не заметила, как пролетело время.