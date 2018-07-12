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Многодетные семьи Ставрополья освободят от платы за детский сад
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Многодетные семьи Ставрополья освободят от платы за детский сад 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Краевые парламентарии приняли поправки в помощь многодетным семьям, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Думы Ставропольского края.
Изменения внесли в краевой закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей».
Появились денежные компенсации налога на имущество физических лиц, а также земельного налога, которые были начислены или уплачены с момента рождения в семье третьего или последующего ребёнка в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года.
Помимо этого, предусмотрена денежная компенсация платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за третьим ребёнком, посещающим детсад.
Она составит 30% этой платы. С учётом того, что многодетным семьям уже положена 70-процентная льгота, дети будут посещать детсад бесплатно.
Другая поправка касается жилья по соцнайму для многодетных.
Поскольку квартир с большой площадью в крае не хватает, этой категории льготников по их желанию теперь могут предлагать жильё, в котором на человека будет приходиться меньше 18 квадратных метров.
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