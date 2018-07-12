Многодетные семьи Ставрополья освободят от платы за детский сад

Краевые парламентарии приняли поправки в помощь многодетным семьям, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Думы Ставропольского края.

Изменения внесли в краевой закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей».

Появились денежные компенсации налога на имущество физических лиц, а также земельного налога, которые были начислены или уплачены с момента рождения в семье третьего или последующего ребёнка в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года.

Помимо этого, предусмотрена денежная компенсация платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за третьим ребёнком, посещающим детсад.

Она составит 30% этой платы. С учётом того, что многодетным семьям уже положена 70-процентная льгота, дети будут посещать детсад бесплатно.

Другая поправка касается жилья по соцнайму для многодетных.

Поскольку квартир с большой площадью в крае не хватает, этой категории льготников по их желанию теперь могут предлагать жильё, в котором на человека будет приходиться меньше 18 квадратных метров.