Легко ли вырастить олимпийца

Читатели «Вечерки» интересуются, как выбрать спортивную секцию для ребенка и как в нее записаться. Мы попросили экспертов ответить на эти вопросы.

Моей дочери шесть лет. Очень хочу отдать ее в художественную гимнастику. Это красивый вид спорта, хорошо влияет на фигуру. Но дочь заявляла, что хочет играть в футбол. Как правильно повести себя в такой ситуации? Стоит ли опираться только на желание ребенка?

Валентина Баркова, старший тренер отделения женского футбола спортивной школы олимпийского резерва № 27 «Сокол»:

— Если ребенок тянется к спорту, а не хочет сидеть перед компьютером или экраном смартфона — это уже здорово. И нужно срочно отводить ребенка в ту секцию, которую он просит. Бывает, что родители заставляют детей посещать те занятия, которые нравятся им самим. Какое-то время дети слушаются старших, а потом устают и приходят в тот вид спорта, который действительно им интересен и по душе. Не разрушайте мечты ваших детей. А футбол для девочки — почему бы и нет? Это полезный спорт, и в наше время уже не такой необычный, как раньше.

Моему сыну сейчас пять лет. Мы с мужем задумались о том, чтобы отвести его в какую-нибудь спортивную секцию. Но вот определиться, каким спортом лучше заниматься сыну, пока не можем. Слышала про онлайн-тестирование — оно действительно может помочь?

Алла Михайлова, бухгалтер

Николай Гуляев , руководитель Департамента спорта и туризма Москвы:

— Онлайн-тестирование «Какой вид спорта подходит вашему ребенку?» является частью большого совместного проекта правительства Москвы и Москомспорта «Помощь родителям в выборе вида спорта для детей». Этот онлайн-сервис доступен для москвичей с августа 2017 года на сайте mos.ru . В разработке тестов принимали участие более 400 тренеров системы Москомспорта по 77 видам спорта, а также специалисты ведущих спортивных вузов: физиологи, антропологи, психологи. Проект основан на многолетнем опыте тренеров, отечественных и зарубежных спортивных ученых. В Центрах тестирования можно бесплатно проверить предрасположенность ребенка к разным видам спорта. Методика рассчитана на детей в возрасте от 6 до 12 лет. А благодаря онлайн-сервису тесты можно выполнить самостоятельно, используя ту же методику с более простыми упражнениями.

Хочу подобрать для ребенка такую секцию, которая будет полезна для здоровья, где нет риска получить травму. Что посоветуете?

Олег Эстон, генеральный директор Ассоциации Косики-карате России, заслуженный тренер России:

— Любой вид спорта полезен для детей, особенно в ранние годы. Конечно, от травм никто не застрахован, но преимуществ у спорта куда больше. Карате, к примеру, укрепляет мышцы, развивает ловкость и выносливость, комплексно тренирует тело, закаляет характер. На тренировках дети учатся контактировать друг с другом, продумывать свои шаги, выдерживать конкуренцию, учатся достойно проигрывать и стремиться к победе, добиваясь ее трудом и работой над собой.