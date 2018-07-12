Легко ли вырастить олимпийца 

Читатели «Вечерки» интересуются, как выбрать спортивную секцию для ребенка и как в нее записаться. Мы попросили экспертов ответить на эти вопросы.
Моей дочери шесть лет. Очень хочу отдать ее в художественную гимнастику. Это красивый вид спорта, хорошо влияет на фигуру. Но дочь заявляла, что хочет играть в футбол. Как правильно повести себя в такой ситуации? Стоит ли опираться только на желание ребенка?
Дарья Королева Домохозяйка
Валентина Баркова, старший тренер отделения женского футбола спортивной школы олимпийского резерва № 27 «Сокол»:
— Если ребенок тянется к спорту, а не хочет сидеть перед компьютером или экраном смартфона — это уже здорово. И нужно срочно отводить ребенка в ту секцию, которую он просит. Бывает, что родители заставляют детей посещать те занятия, которые нравятся им самим. Какое-то время дети слушаются старших, а потом устают и приходят в тот вид спорта, который действительно им интересен и по душе. Не разрушайте мечты ваших детей. А футбол для девочки — почему бы и нет? Это полезный спорт, и в наше время уже не такой необычный, как раньше.
Моему сыну сейчас пять лет. Мы с мужем задумались о том, чтобы отвести его в какую-нибудь спортивную секцию. Но вот определиться, каким спортом лучше заниматься сыну, пока не можем. Слышала про онлайн-тестирование — оно действительно может помочь?
Алла Михайлова, бухгалтер
Николай Гуляев, руководитель Департамента спорта и туризма Москвы:
— Онлайн-тестирование «Какой вид спорта подходит вашему ребенку?» является частью большого совместного проекта правительства Москвы и Москомспорта «Помощь родителям в выборе вида спорта для детей». Этот онлайн-сервис доступен для москвичей с августа 2017 года на сайте mos.ru. В разработке тестов принимали участие более 400 тренеров системы Москомспорта по 77 видам спорта, а также специалисты ведущих спортивных вузов: физиологи, антропологи, психологи. Проект основан на многолетнем опыте тренеров, отечественных и зарубежных спортивных ученых. В Центрах тестирования можно бесплатно проверить предрасположенность ребенка к разным видам спорта. Методика рассчитана на детей в возрасте от 6 до 12 лет. А благодаря онлайн-сервису тесты можно выполнить самостоятельно, используя ту же методику с более простыми упражнениями.
Хочу подобрать для ребенка такую секцию, которая будет полезна для здоровья, где нет риска получить травму. Что посоветуете?
Анна Курбатова, менеджер по рекламе
Олег Эстон, генеральный директор Ассоциации Косики-карате России, заслуженный тренер России:
— Любой вид спорта полезен для детей, особенно в ранние годы. Конечно, от травм никто не застрахован, но преимуществ у спорта куда больше. Карате, к примеру, укрепляет мышцы, развивает ловкость и выносливость, комплексно тренирует тело, закаляет характер. На тренировках дети учатся контактировать друг с другом, продумывать свои шаги, выдерживать конкуренцию, учатся достойно проигрывать и стремиться к победе, добиваясь ее трудом и работой над собой.