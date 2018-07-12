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Следственный комитет назвал самые распространённые причины гибели российских детей этим летом
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Следственный комитет назвал самые распространённые причины гибели российских детей этим летом 

Клопс.Ru 4 часа назад
С начала лета дети в России чаще всего гибли в воде, от электротравм и происшествий на заброшенных стройках. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Следственный комитет РФ.
"Только в июне в Волгоградской, Костромской, Калининградской, Ростовской, Тамбовской, Тюменской областях, Ставропольском, Краснодарском краях, Республике Мордовия и других отмечены случаи гибели несовершеннолетних при купании в водоёмах", — отметили в ведомстве.
В СК подчеркнули, что с начала сезона уже произошло «значительное количество трагических происшествий с детьми». Летом 2017 года пострадало более 630 детей, оставшихся без надзора родителей.
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