Следственный комитет назвал самые распространённые причины гибели российских детей этим летом

С начала лета дети в России чаще всего гибли в воде, от электротравм и происшествий на заброшенных стройках. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Следственный комитет РФ.

"Только в июне в Волгоградской, Костромской, Калининградской, Ростовской, Тамбовской, Тюменской областях, Ставропольском, Краснодарском краях, Республике Мордовия и других отмечены случаи гибели несовершеннолетних при купании в водоёмах", — отметили в ведомстве.

В СК подчеркнули, что с начала сезона уже произошло «значительное количество трагических происшествий с детьми». Летом 2017 года пострадало более 630 детей, оставшихся без надзора родителей.