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В парке на Джамгаровке открылась новая фотовыставка
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В парке на Джамгаровке открылась новая фотовыставка 

Управа района Лосиноостровский 6 часов назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
В роли моделей выступили «особенные» дети, а автор работ из цикла «Невидимые» Катерина Глаголева сама мама такого ребенка.
— Выставка нужна для привлечения внимания к нам, семьям с особенными детьми. Огромное количество таких разных и таких похожих историй, упирающихся в недоступную среду — даже не пандусы, а отношение общества. Нам, авторам и героям фотографий, есть что рассказать. Спокойно, без надрыва и от всего сердца, — говорит Глаголева.
Ранее фотографии публиковались в соцсетях и на собственном сайте автора. (иб)
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