Москвичей научат вести здоровый образ жизни

В рамках программы «Московское здоровое лето» специалисты городских медицинских учреждений все выходные лета будут вести бесплатные приемы в парках. Консультацию в «Шатрах здоровья» могут получить все желающие, об сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы. Акция стартует 15 июля и закончится 9 сентября.

Главная цель программы «Московское здоровое лето» привить жителям столицы здоровый образ жизни, помочь им не только сохранить, но и укрепить здоровье. Одним из первых откроется шатер в музее-заповеднике «Царицыно». Высококвалифицированные врачи расскажут любителям активного отдыха, как вести себя в критических ситуациях. После лекции ценителей народных промыслов пригласят на мастер-классы по росписи ложек, плетению русских лаптей, чеканке монет. Активных ждут интересные квесты и веселые игры, а творческих научат организовывать праздники, делать хлопушки и диско шар. Рукодельников и мастеров заинтересуют мастер-классы по скрапбукингу, росписи сумок и футболок.

Не менее интересные мероприятия пройдут в парках «Коломенское», «Таганский», «Лианозовский». В программе — лекции, беседы, мастер-классы.

В специализированные дни работы московских медиков в Шатрах здоровья по теме «Дети не должны болеть» маленьких посетителей будут встречать аниматоры и ростовые куклы — любимые сказочные герои.

С родителями и детьми в Шатрах здоровья встретятся и специалисты детской городской клинической больницы №13 имени Нила Филатова. Отоларингологи и ортопеды проведут консультации, дадут советы по здоровому образу жизни и возможностях оказания специализированной медицинской помощи детям в стационарах города. Отоларингологи и ортопеды ответят на вопросы заботливых мам и пап, расскажут о новых методах лечебной физкультуры и физиотерапии в укреплении здоровья детей и покажут, как правильно выполнять упражнения лечебной гимнастики. В сентябре родители узнают, как уберечь детей от отравления нефтепродуктами и медикаментами и научат оказывать им первую доврачебную помощь при жизнеугрожающих ситуациях.