Почему детей не показывали посторонним до того, как им исполнится год

Существует довольно распространенное суеверие: маленьких детей нельзя показывать посторонним людям, а также фотографировать. Желательно — до годовалого возраста. С чем же это связано?

Народные поверья

Наши предки считали, что ребенок должен находиться в изоляции первые 40 дней своей жизни. На 40-й день, как правило, происходило крещение. До этого считалось, что малыш принадлежит потустороннему миру, откуда пришел. Поэтому до 40-го дня нельзя было называть его по имени, а тем более кому-то показывать. По поверью, некрещеные дети не имеют небесных покровителей, а значит, не защищены от дурного влияния, сглаза или порчи.

Приверженцы восточных учений говорят, что душа вселяется в ребенка только через месяц-полтора после рождения. До этого его аура еще не сформирована и на темени остается открытой основная чакра, через которую легко может проникнуть любой негатив. Поэтому в данный период нельзя не только никому демонстрировать малыша, но даже позволять гладить его по голове. Исключением является только мать младенца.

В старину не было фотографии. Но специалисты по биоэнергетике утверждают, что по фото тоже легко оказать нежелательное воздействие. Оно может попасть в руки магу, колдуну или просто дурному человеку. В результате малыш может заболеть, стать беспокойным.

Особенно не рекомендуется делать снимки спящих детей. Во многих традициях сон воспринимается как «маленькая смерть»: считается, что в это время душа покидает тело. Поэтому во время сна мы более уязвимы для внешних воздействий. А если случайно разбудить спящего, то душа может и не вернуться…

Объективные причины

Кроме того, существуют и не мистические, а вполне реальные причины, по которым детей до года могут оберегать от излишних контактов с окружающими: некоторые родители боятся испугать ребенка нашествиями шумной толпы или вспышками фотокамер, другие опасаются инфекций. И впрямь: у малышей иммунитет вырабатывается не сразу, поэтому они не так защищены от всяких вирусов и бактерий, как взрослые.

И при тесном контакте с посторонними ребенок может чем-нибудь заразиться. Поэтому нежелательно устраивать в квартире паломничество родственников и друзей, пришедших взглянуть на новорожденного. Правда, изолировать ребенка все равно не удастся: ведь его придется вывозить на прогулки, в поликлинику и т.д. Да и, наверное, не стоит слишком уж тщательно оберегать малыша от мира: нужно все-таки, чтобы его организм научился подстраиваться под окружающую среду и начал развивать защитную систему.