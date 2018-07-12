Набор в Детско-юношескую спортивную школу продолжится в Щербинке

Фото: Детско-юношеская спортивная школа

Сотрудники Детско-юношеской спортивной школы городского округа Щербинка сообщили 12 июля о продолжении набора в секции.

— Мы ведем запись в нескольких группах. Открыт набор для девочек в секцию художественной гимнастики с четырех лет. Мальчиков такого же возраста ждут на занятиях по греко-римской борьбе. Секции по боксу и каратэ будут доступны ребятам с девяти и пяти лет, — отметила заместитель директора по внеклассной работе Детско-юношеской спортивной школы Наталья Пронина

Она добавила, что родители смогут записать детей на занятия с понедельника по пятницу с 9:30 до 17:00 по адресу: улица Новостроевская, дом №4. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (495) 867-10-08.