Ещё
Набор в Детско-юношескую спортивную школу продолжится в Щербинке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Набор в Детско-юношескую спортивную школу продолжится в Щербинке 

Администрация городского округа Щербинка 6 часов назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: Детско-юношеская спортивная школа
Сотрудники Детско-юношеской спортивной школы городского округа Щербинка сообщили 12 июля о продолжении набора в секции.
— Мы ведем запись в нескольких группах. Открыт набор для девочек в секцию художественной гимнастики с четырех лет. Мальчиков такого же возраста ждут на занятиях по греко-римской борьбе. Секции по боксу и каратэ будут доступны ребятам с девяти и пяти лет, — отметила заместитель директора по внеклассной работе Детско-юношеской спортивной школы Наталья Пронина.
Она добавила, что родители смогут записать детей на занятия с понедельника по пятницу с 9:30 до 17:00 по адресу: улица Новостроевская, дом №4. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (495) 867-10-08.
Администрация городского округа Щербинка: последние новости
Дети из «Московской смены» посетили экскурсию в Захарьино Ребята из филиала «Росток» поучаствовали в тематическом мероприятии Дети из филиала «Росток» подготовили праздничный флешмоб
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как принц Гарри позорил королевскую семью27
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет62
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке20
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Кадышева поразила изменениями во внешности14
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение