Как родители парня могут испортить ваши отношения

Есть много способов разрушить отношения — измены, проблемы с деньгами, токсичные привычки. Но самое обидное, расстаться не из-за собственных ошибок, а из-за негативного влияния родителей. Расскажу, как семья партнера может испортить вам жизнь и что делать, чтобы этого не случилось.

1. Пересечение границ

Речь о ситуации, когда родители партнера обращаются напрямую к тебе или даже к другим твоим родственникам, чтобы дать совет или высказать мнение о ваших с парнем отношениях. Кто-то назовет это доверительным общением, я считаю такое поведение бестактностью. Как отмечает психиатр доктор Бен Михаэлис:

Каждый раз, когда родитель обращается к партнеру своего ребенка или его семье, границы пересекаются. Если у них есть какие-то опасения по поводу ваших отношений, они должны высказать их сыну.

Проблема в том, что вряд ли ты можешь говорить с родителями своего мужчины так же откровенно, как со своими. Лучший способ сохранить границы — обозначить их с самого начала. Если ты будешь делиться подробностями вашей личной жизни с его родителями, не удивляйся тому, что они будут лезть с советами.

2. Слишком сильная привязанность

Монстр всех монстров — маменькин сынок. Худший вариант, когда он сильно привязан к матери, а она воспринимает тебя как конкурента. Вместо того, чтобы мотивировать его решать конфликты и укреплять отношения, она будет считать тебя угрозой. В этом случае многое зависит от партнера и его готовности перегрызть пуповину и сказать маме самые главные слова в жизни каждого мальчика «оставь меня в покое». Если его не мотивировал на этот шаг подростковый возраст, то может у тебя получится.

3. Навязывание своих семейных ожиданий

Если твой партнер из другой культуры или его родители очень консервативны, это станет серьезным препятствием для ваших отношений. Любая разница — социально-экономическое положение, раса, религиозные убеждения — будет проблемой, если его семья не готова проявить терпимость. Тебе их взгляды могут показаться предрассудками, но они видят в этом сохранение своих убеждений. Хорошо, если ты примешь и разделишь их ценности. Но ты не должна прогибаться и строить свою семью так, как этого хотят родители парня. Самое главное, чтобы твои взгляды на жизнь разделял партнер.

4. Перекладывание своих проблем на детей

Проблемы в отношениях между родителями парня могут отразиться на нем, косвенно — в виде усвоенных токсичных моделей поведения или напрямую. Помогать своей семье нормально, но иногда родители ведут себя, как капризные дети — требуют слишком много внимания, впутывают детей в свои личные разборки или проявляют излишнюю бытовую беспомощность. Да, когда-то и мы вели себя с ними также, но уместно ли сравнивать поведение младенца с поведением зрелого человека? Очень важно, чтобы партнер мог находить баланс между своей жизнью и жизнью его родителей. Кроме того, он должен понимать разницу между своими отношениями и отношениями его мамы и папы. Если у них все неблагополучно, это не значит, что он не в состоянии построить здоровую семью.

5. Манипулирование вами с помощью денег

Если партнер все еще берет деньги у родителей, они получают дополнительный рычаг влияния на ваши отношения. Финансовое участие легко может перейти и на другие сферы вашей жизни. Не обязательно родители делают это злонамеренно. Они справедливо рассуждают, что, пока вы зависите от них, они имеют право вмешиваться. Оптимальное решение этой проблемы — обрести самодостаточность. Независимость важнее бытового комфорта. Хорошо, если партнер разделит эту точку зрения и избавится от привычки постоянно обращаться за помощью к родителям. Прежде чем ты начнешь ненавидеть семью своего парня, пойми, что они могут даже не осознавать, что мешают вам. Скорее всего, мама делает то, что считает правильным и нормальным. Кроме того, проблема может быть не только в них, но и в партнере. Беспомощному мужчине в любом возрасте не просто отвыкнуть от родительской поддержки.

Чем раньше вы начнете выстраивать границы между своей семьей и семьями своих родителей, тем проще тебе будет избежать этих проблем.