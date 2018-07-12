Учителя заперли индийских детей в подвале просто так

Учителя в школе для девочек в центре индийской столицы Нью-Дели заперли маленьких детей в подвале одних и без еды. Об этом сообщает The Times of India.

По данным издания, родители приехали забирать дошкольников, однако не обнаружили их в классе. «Когда сотрудников спросили о местонахождении детей, они совершенно обыденно отметили, что те в подвале», — рассказала мать одной из девочек. Когда родители спустились к помещению, оказалось, что оно заперто снаружи.

Как выяснилось, полсотни детей просидели внутри почти четыре часа, их не кормили и не давали воды. Кроме того, в помещении не было вентиляции, а температура достигала 40 градусов, пишет India Today. Некоторые из девочек чувствовали себя плохо, их пришлось отвезти в больницу. Во время опроса полицейскими, девочки также заявили, что все это время с ними не было никого из взрослых.

В администрации заявили родителям, что это произошло, потому что они якобы не оплатили обучение вовремя: записей в школьной системе не нашлось. При этом взрослые утверждают, что внесли средства. Некоторые также заявили, что охрана пыталась выгнать родителей из здания, а их детей не хотели выпускать из подвала. После произошедшего родители обратились в полицию. Директора школы задержали по подозрению в незаконном лишении несовершеннолетних свободы.

В официальном комментарии руководство школы пояснило, что дети были в подвале, поскольку там находится игровая комната для дошкольников. Они также начали собственную проверку, чтобы выяснить, почему дверь была закрыта снаружи.